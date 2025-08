xAI aderisce parzialmente al Codice UE sull’IA e, come Google, teme i freni all'innovazione

In particolare, xAI ha confermato che firmerà solo il capitolo riguardante la sicurezza e la protezione , affermando di "sostenere pienamente la sicurezza dell'IA". Tuttavia, ha criticato altre parti del Codice, ritenute "dannose per l'innovazione", con particolare riferimento alle disposizioni sulla trasparenza e sul copyright, giudicate "chiaramente eccessive".

La start-up xAI, fondata da Elon Musk, ha annunciato la propria adesione parziale al Codice di buone pratiche dell'Unione Europea relativo ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (GPAI). La comunicazione ufficiale è arrivata ieri, 31 luglio tramite un post sulla piattaforma X.

xAI come Google

La posizione dell'azienda evidenzia un equilibrio complesso tra responsabilità etica e libertà di sviluppo tecnologico, tema sempre più centrale nel dibattito europeo sull'Intelligenza Artificiale. Si tratta di una posizione che, in parte, è riconducibile anche a quella di Google che ha aderito al Codice ma non senza qualche riserva.

In risposta, il portavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, ha chiarito che il Codice è uno strumento volontario e che, quindi, "è possibile sottoscriverne solo una parte". Tuttavia, ha aggiunto che conformarsi all'AI Act sarà comunque un obbligo, e che xAI dovrà "dimostrare mezzi alternativi di conformità" alle parti del Codice non firmate, in particolare quelle su trasparenza e copyright.