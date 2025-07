Google firma il Codice IA dell'UE ma lancia un avvertimento, tutti i dettagli della questione

L'annuncio è stato dato da Kent Walker , Presidente degli Affari Globali di Google, il quale ha sottolineato l'impegno dell'azienda a sviluppare strumenti di IA sicuri e di alta qualità, in grado di contribuire a una crescita economica annua dell'8% nell'UE entro il 2034 . Il Codice, di natura volontaria, punta a incentivare buone pratiche nell'utilizzo dell'IA, ponendo le basi per un ecosistema responsabile e trasparente.

L'adesione non è priva di riserve

Google, nel comunicato, ha evidenziato i benefici economici e innovativi che deriverebbero da un'adozione equilibrata dell'IA, ponendosi come partner strategico dell'Europa, non come un attore da monitorare. Tuttavia, l'adesione non è priva di riserve. Google ha espresso timori significativi circa l'impatto che le attuali formulazioni del Codice e dell'AI Act potrebbero avere sull'innovazione.

In particolare, l'azienda teme tre aspetti principali: l'allontanamento dai principi del diritto d'autore europeo, i lunghi tempi per l'approvazione dei modelli e le richieste di trasparenza che potrebbero mettere a rischio segreti industriali, come architetture e dataset dei modelli proprietari.