Google annuncia i Pixel Buds 2a: ecco caratteristiche ufficiali, data di uscita e prezzi

L'azienda di Mountain View ha ufficialmente annunciato un nuovo prodotto che promette funzionalità utili a prezzi incredibili, ovvero i Pixel Buds 2a . Google ha anche presentato un importante upgrade per quanto riguarda i Pixel Buds Pro 2, anche se in quest'ultimo caso si tratta solo di un aggiornamento software, non di un vero e proprio lancio di nuovo hardware. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche nel dettaglio, le novità principali e i miglioramenti apportati. Come sempre, troverete anche le schede tecniche con tutte le informazioni essenziali.

Pixel Buds 2a: design, suono e funzioni

Partiamo dai Pixel Buds 2a, realizzati sul modello dei Pixel Buds Pro 2. Questi auricolari sono comodi e leggeri e hanno un design pensato per assicurare il massimo comfort. Possono essere indossati in qualsiasi circostanza, che sia durante un allenamento intensivo o quando arriva un temporale, grazie alla resistenza all'acqua e al sudore di grado IP54. Lato vestibilità, invece, sono dotati di uno stabilizzatore girevole, quindi basterà ruotarli in senso antiorario, se preferite una maggiore aderenza, o in senso orario per una vestibilità più rilassata. Sono inoltre presenti degli inserti di quattro taglie diverse, in grado di adattarsi a qualsiasi orecchio, partendo dalla versione extra small a large.

Google Pixel Buds 2a

Questi auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 1.5, mentre la modalità Trasparenza permette di continuare a sentire cosa succede attorno a voi mentre li indossate. Grazie ai driver da 11 mm potrete godere di un suono chiaro e nitido. Potrete personalizzare l'audio con l'equalizzatore a 5 bande, mentre le coperture in mesh antivento, abbinate a Google AI, agiscono in sinergia per ridurre il rumore di fondo. Ciò significa godere di un'esperienza ancora più funzionale in qualsiasi circostanza, con la certezza che la vostra voce sarà sempre chiara e cristallina in qualsiasi contesto.

Gli auricolari offrono il massimo comfort

Per quanto riguarda le funzioni, Gemini è il cuore pulsante di questi nuovi prodotti. Con Gemini Live basterà fare le vostre richieste ad alta voce, ad esempio per ottenere indicazioni stradali, farvi suggerire delle idee e altro ancora. Basterà un semplice tocco per riprodurre musica, saltare brani, attivare la cancellazione del rumore o iniziare una conversazione con Gemini.