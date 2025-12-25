0

Il mega sconto per Cyberpunk 2077 su eShop era un errore, ma CD Projekt non annullerà gli acquisti

CD Projekt RED ha svelato che il mega sconto per Cyberpunk 2077 su Nintendo eShop non era affatto voluto: ha però deciso di non togliervi il gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/12/2025
Sull'eShop di Nintendo Switch 2 è apparso un mega sconto per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Si trattava di un -75% (almeno negli USA) e i fan hanno ovviamente sfruttato l'occasione per acquistare il videogioco.

Pare però che in realtà tutto questo sia stato un errore e che CD Projekt RED non avesse intenzione di svendere Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (che include anche il DLC).

Cosa è successo con lo sconto di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Il vero sconto per il gioco sci-fi è del 42%: non male, ma chiaramente c'è una notevole differenza rispetto a quello precedente (si passa da $17.49 a $39.99). Anche The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition aveva uno sconto errato, ma ora è tornato al -75% come sarebbe dovuto essere.

Di norma gli autori di un videogioco, quando accadono errori di questo tipo, annullano gli acquisti, risarciscono i giocatori e si scusano. Ovviamente è una mossa impopolare e CD Projekt RED ha deciso di non metterla in atto, incassando il colpo ed evitando di togliere il gioco ai fortunati acquirenti.

Tramite i social media il team ha affermato: "Gli sconti per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition mostrati sul Nintendo Switch 2 eShop nelle Americhe il 22 dicembre 2025 erano errati. La situazione è il risultato di un errore da parte nostra durante l'invio dello sconto. Abbiamo corretto l'errore e ora sono stati applicati nuovi sconti. Gli acquisti effettuati con la precedente percentuale di sconto non sono influenzati da questa modifica."

Ovviamente i giocatori hanno elogiato il team per la scelta. Ricordiamo infine che un segreto sugli ascensori di Cyberpunk 2077 è stato infine svelato da CD Projekt RED.

