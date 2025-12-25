Il mega sconto per Cyberpunk 2077 su eShop era un errore, ma CD Projekt non annullerà gli acquisti

Pare però che in realtà tutto questo sia stato un errore e che CD Projekt RED non avesse intenzione di svendere Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (che include anche il DLC).

Sull'eShop di Nintendo Switch 2 è apparso un mega sconto per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Si trattava di un -75% (almeno negli USA) e i fan hanno ovviamente sfruttato l'occasione per acquistare il videogioco.

Cosa è successo con lo sconto di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Il vero sconto per il gioco sci-fi è del 42%: non male, ma chiaramente c'è una notevole differenza rispetto a quello precedente (si passa da $17.49 a $39.99). Anche The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition aveva uno sconto errato, ma ora è tornato al -75% come sarebbe dovuto essere.

Di norma gli autori di un videogioco, quando accadono errori di questo tipo, annullano gli acquisti, risarciscono i giocatori e si scusano. Ovviamente è una mossa impopolare e CD Projekt RED ha deciso di non metterla in atto, incassando il colpo ed evitando di togliere il gioco ai fortunati acquirenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tramite i social media il team ha affermato: "Gli sconti per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition mostrati sul Nintendo Switch 2 eShop nelle Americhe il 22 dicembre 2025 erano errati. La situazione è il risultato di un errore da parte nostra durante l'invio dello sconto. Abbiamo corretto l'errore e ora sono stati applicati nuovi sconti. Gli acquisti effettuati con la precedente percentuale di sconto non sono influenzati da questa modifica."

Ovviamente i giocatori hanno elogiato il team per la scelta.