Nel trailer del crossover fra The Witcher 3 e Sword of Convallaria ci sono Geralt e Yennefer

The Witcher 3: Wild Hunt sarà protagonista dal 28 novembre di una collaborazione con Sword of Convallaria, l'RPG tattico sviluppato da XD Games e attualmente disponibile su PC, iOS e Android.

Per l'occasione è stato realizzato un interessante teaser trailer animato in cui ritroviamo Geralt e Yennefer: i due camminano fianco a fianco in una foresta, alla ricerca di un portale, quando improvvisamente vengono attaccati da un'orda di mostri e li affrontano dando fondo alle proprie abilità.

Rivedere i due personaggi di The Witcher 3: Wild Hunt si pone senza dubbio come un momento emozionante per i tantissimi fan della serie firmata CD Projekt RED, ma nell'ambito del crossover potremo reclutare anche altre figure di spicco della serie, incluse Ciri e Triss.

La collaborazione non si limiterà ai soli personaggi: nel corso di diversi eventi tematici, i giocatori potranno mettere le mani su equipaggiamenti iconici provenienti dal mondo di The Witcher 3: fra questi spiccano la leggendaria Zireael, le armi Obsidian Star e Flames of the Fearless, e naturalmente le celebri spade da witcher, ricreate con cura nello stile artistico del gioco.