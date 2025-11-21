Nel trailer del crossover fra The Witcher 3 e Sword of Convallaria ci sono Geralt e Yennefer

The Witcher 3: Wild Hunt sarà protagonista dal 28 novembre di una collaborazione con Sword of Convallaria, l'RPG tattico sviluppato da XD Games e attualmente disponibile su PC, iOS e Android.
Per l'occasione è stato realizzato un interessante teaser trailer animato in cui ritroviamo Geralt e Yennefer: i due camminano fianco a fianco in una foresta, alla ricerca di un portale, quando improvvisamente vengono attaccati da un'orda di mostri e li affrontano dando fondo alle proprie abilità.
Rivedere i due personaggi di The Witcher 3: Wild Hunt si pone senza dubbio come un momento emozionante per i tantissimi fan della serie firmata CD Projekt RED, ma nell'ambito del crossover potremo reclutare anche altre figure di spicco della serie, incluse Ciri e Triss.
La collaborazione non si limiterà ai soli personaggi: nel corso di diversi eventi tematici, i giocatori potranno mettere le mani su equipaggiamenti iconici provenienti dal mondo di The Witcher 3: fra questi spiccano la leggendaria Zireael, le armi Obsidian Star e Flames of the Fearless, e naturalmente le celebri spade da witcher, ricreate con cura nello stile artistico del gioco.
Sword of Convallaria?
Pubblicato lo scorso anno su Steam, App Store e Google Play, Sword of Convallaria è un RPG tattico a sfondo fantasy free-to-play piuttosto apprezzato dagli utenti, a giudicare dalle valutazioni ricevute sulle diverse piattaforme.
L'annuncio della collaborazione è stato presentato durante uno Special Preview Program in diretta streaming, in cui il team di Sword of Convallaria ha mostrato in anteprima le caratteristiche dell'evento, confermando l'impegno nel portare nuovi contenuti capaci di sorprendere la community e arricchire l'esperienza di gioco.