Le mod di The Witcher 3 su PS5 e Xbox arriveranno in ritardo: CD Projekt ha annunciato il rinvio del supporto

Il supporto per le mod di The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S è stato rinviato al 2026: CD Projekt RED ha annunciato il posticipo con un messaggio su X, riferendo semplicemente che ulteriori informazioni verranno diffuse nei prossimi mesi.
L'arrivo delle mod in versione console era stato annunciato già lo scorso maggio dal team, ma evidentemente i lavori si sono allungati e hanno portato alla decisione di spostare tutto di alcuni mesi, comunicando un vago "2026" come nuovo periodo di uscita, in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.
Già presenti da molto tempo nella versione PC, le mod rappresentano un modo per allungare in maniera sensibile il ciclo vitale di un gioco del genere, consentendo di modificare e personalizzare a dismisura l'esperienza originale.
Nuova linfa per il gioco
"Inizialmente avevamo previsto di introdurre il supporto multipiattaforma per le mod di The Witcher 3: Wild Hunt su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S entro la fine dell'anno, ma il lancio è stato posticipato al 2026", si legge nel messaggio pubblicato da CD Pojekt RED.
"Ci scusiamo per il ritardo e forniremo maggiori dettagli man mano che ci avvicineremo alla data di rilascio. Grazie per la vostra pazienza!" A questo punto non resta dunque che attendere le comunicazioni con la nuova uscita e i dettagli su come il sistema funzionerà.
Nel frattempo, il team ha già mostrato The Witcher 4, ma il terzo capitolo potrebbe ricevere davvero una bella iniezione di linfa vitale con l'arrivo delle mod su console, in maniera simile a quanto accade con varie produzioni Bethesda anche su PlayStation e Xbox.