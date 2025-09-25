Le mod di The Witcher 3 su PS5 e Xbox arriveranno in ritardo: CD Projekt ha annunciato il rinvio del supporto

Il supporto per le mod di The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S è stato rinviato al 2026: CD Projekt RED ha annunciato il posticipo con un messaggio su X, riferendo semplicemente che ulteriori informazioni verranno diffuse nei prossimi mesi.

L'arrivo delle mod in versione console era stato annunciato già lo scorso maggio dal team, ma evidentemente i lavori si sono allungati e hanno portato alla decisione di spostare tutto di alcuni mesi, comunicando un vago "2026" come nuovo periodo di uscita, in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.

Già presenti da molto tempo nella versione PC, le mod rappresentano un modo per allungare in maniera sensibile il ciclo vitale di un gioco del genere, consentendo di modificare e personalizzare a dismisura l'esperienza originale.