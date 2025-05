Michal Platkow-Gilewski, vicepresidente della divisione communication and PR di CD Projekt RED, ha rivelato che The Witcher 3: Wild Hunt è stato a un passo dall'avere un titolo molto diverso rispetto a quello che conosciamo.

"Mi piaceva Northern Lights", ha raccontato Platkow-Gilewski. "Per un breve periodo il titolo è stato The Witcher 3: Northern Lights. Non arrivò mai nemmeno a una bozza di logo, ma per qualche tempo è stato sulla lavagna."

Che ne dite invece di The Witcher: A Time of Axe and Sword? "Sì, per un po' avrebbe dovuto essere quello il titolo del gioco, ma era quasi uno scioglilingua da pronunciare." Al punto che lui e alcuni colleghi si sono messi a scommettere su quanto sarebbe durata quell'idea.

"Stavamo ancora giocando con i nomi, ma nel momento in cui trovammo Wild Hunt" è stata una rivelazione, ha spiegato Platkow-Gilewski. Si trattava di un titolo che faceva riferimento alla minaccia principale del gioco e al contempo evocava atmosfere inquietanti, leggendarie, capaci di incuriosire anche chi non conosceva i romanzi di Sapkowski.