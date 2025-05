The Witcher 3: Wild Hunt compie 10 anni

Arrivava infatti nei negozi The Witcher 3: Wild Hunt , opera magna di CD Projekt RED che, senza troppi giri di parole, ha ridefinito dalle fondamenta il concetto di avventura . Un gioco che oggi spegne ben dieci candeline. E allora siete pronti a intraprendere insieme a noi un viaggio nel passato per riscoprire cosa ha reso leggendaria l'odissea di Geralt di Rivia? Montate a cavallo, dunque, che la strada è lunga...

Ok, dove eravate il 19 maggio di 10 anni fa? Sì, può sembrare una domanda da interrogatorio, è vero, e qui non siamo in una centrale di polizia, ma se ve la poniamo abbiamo le nostre buone ragioni, fidatevi. Già, perché il 19 maggio 2015, l'universo videoludico ha subìto un autentico scossone; un terremoto capace di cambiare per sempre la morfologia del mercato degli open world , sancendo di fatto un "prima" e un "dopo".

Una narrazione matura

Cos'è quell'elemento da cui ci lasciamo trasportare quando ci imbattiamo in un'avventura in grado di assorbirci completamente e di farci dimenticare di guardare l'orologio? Be', a coloro che hanno risposto "la narrativa" vanno senza dubbio i nostri complimenti (ma era facile, non gasatevi), e sotto questo punto di vista, The Witcher 3 non si fa mancare nulla.

I rapporti e le relazioni tra i personaggi sono una componente basilare in The Witcher 3: Wild Hunt

Come ricorderete, infatti, gli eventi di Wild Hunt hanno luogo a sei mesi di distanza dall'epilogo del suo prequel, ovvero The Witcher 2: Assassins of Kings. Il Geralt che troviamo al centro della vicenda ha ormai recuperato la memoria perduta e parte alla ricerca di Yennefer, sebbene appaia chiaro sin dai primi battiti della storia come la vera protagonista sia in qualche modo Ciri, donna fortemente legata allo strigo, e verso la quale, però, quest'ultimo nutre dei sentimenti di natura paterna.

Ora, al di là della qualità della storyline principale, non è un azzardo affermare che la creatura di CD Projekt abbia saputo distinguersi più che altro per il suo approccio maturo alla narrazione, e questo attraverso la scelta di affrontare tematiche anche complesse, come ad esempio il razzismo, la xenofobia, la guerra, la manipolazione politica e ovviamente una vasta gamma di sfumature della moralità. I personaggi che popolano l'universo confezionato dal team polacco, infatti, non sono semplici eroi o cattivi a cui opporsi o per cui parteggiare, ma individui tratteggiati in chiaroscuro, con motivazioni spesso contrastanti, nonché un passato capace di condizionarne le azioni. Le scelte offerte al giocatore raramente, infatti, si dimostrano nette, tanto da costringerlo a considerare attentamente le conseguenze di ogni decisione presa e persino ad accettare che non sempre esiste la soluzione "giusta".

Ed è una profondità tematica che si riflette anche nelle relazioni tra i personaggi, tra le quali spicca senza dubbio il già citato legame tra Geralt e Ciri, esplorato con grande sensibilità nel suo trascendere il semplice rapporto padre-figlia; una connessione, questa, così intensa da mostrare la vulnerabilità delle due parti in causa e il loro affetto reciproco che cerca di tenere duro in un mondo ostile. Tutto questo, senza contare ovviamente le dinamiche che intercorrono tra lo stesso Geralt, Yennefer e Triss, con le loro passioni, i loro rancori e la loro storia condivisa, che aggiungono un ulteriore strato di coinvolgimento emotivo alla trama.