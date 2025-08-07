Annunciata la remaster Heretic + Hexen per PlayStation, Xbox, Switch, PC e Game Pass, è già disponibile

Bethesda e id Software, in collaborazione con Night Dive Studios, a sorpresa hanno annunciato Heretic + Hexen, una raccolta che include delle versioni rimasterizzate e con nuovi contenuti dei due classici del genere sparatutto degli anni '90. Non solo, entrambi i giochi ora sono localizzati in italiano.
Il pacchetto è già disponibile da ora su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store e GOG) al prezzo di 14,99 euro. Inoltre, la raccolta è inclusa anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Se siete dei collezionisti, sarete felici di sapere che Limited Run Games aprirà alle 16:00 italiane di domani (8 agosto) le prenotazioni delle copie fisiche a questo indirizzo.
Due grandi classici tornano con il look rifatto e contenuti aggiuntivi
I due sparatutto classe 1994 e 1995 sono stati restaurati con prestazioni migliorate per le piattaforme attuali, una colonna sonora migliorata da parte di Andrew Hulshult, modalità deathmatch e co-op online multipiattaforma e locale a schermo condiviso, supporto per le mod interno al gioco e altro ancora. In aggiunta, sono stati creati due nuovi episodi, Heretic: Shadow of the Serpent Riders e Heretic: Faith Renewed, grazie alla collaborazione tra id Software e Nightdive Studios.
Nello specifico, chi acquista Heretic + Hexen riceverà:
- Heretic: Shadow of the Serpent Riders
- Hexen: Beyond Heretic
- Hexen: Deathkings of the Dark Citadel
- Heretic: Faith Renewed
- Hexen: Vestiges of Grandeur
Chi già possiede uno qualsiasi dei giochi sopra elencati riceverà un aggiornamento gratuito alla nuova edizione e comunque potrà accedere alle versioni precedenti che possiedono.
Queste invece le novità e le migliorie incluse:
- Deathmatch e co-op online cross-platform fino a 16 giocatori.
- Deathmatch e co-op in locale con schermo condiviso fino a 8 giocatori.
- Colonna sonora potenziata del Tome of Power, attivabile/disattivabile, composta da Andrew Hulshult.
- Supporto alle mod pubblicate dalla community con browser integrato nel gioco.
- Prestazioni migliorate grazie al rendering multithread, con supporto fino a risoluzione 4K e 120 FPS.
- Sezione "Vault" con concept art e sprite inutilizzati dello sviluppo originale.
- Opzioni di accessibilità: interfaccia utente aggiornata, maggiore leggibilità, regolazione del contrasto e degli effetti visivi, funzionalità di sintesi vocale.
- Supporto ai controller moderni.
- Opzione per bilanciamento del gioco (originale / migliorato).
- Supporto al salvataggio e caricamento rapido.
- Supporto al formato widescreen.
- Numerose correzioni al motore per bug presenti nelle versioni originali.
- Localizzazione in 12 nuove lingue: francese, italiano, tedesco, spagnolo, spagnolo LATAM, portoghese brasiliano, polacco, russo, giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato.