Annunciata la remaster Heretic + Hexen per PlayStation, Xbox, Switch, PC e Game Pass, è già disponibile

Bethesda e id Software, in collaborazione con Night Dive Studios, a sorpresa hanno annunciato Heretic + Hexen, una raccolta che include delle versioni rimasterizzate e con nuovi contenuti dei due classici del genere sparatutto degli anni '90. Non solo, entrambi i giochi ora sono localizzati in italiano.

Il pacchetto è già disponibile da ora su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store e GOG) al prezzo di 14,99 euro. Inoltre, la raccolta è inclusa anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Se siete dei collezionisti, sarete felici di sapere che Limited Run Games aprirà alle 16:00 italiane di domani (8 agosto) le prenotazioni delle copie fisiche a questo indirizzo.