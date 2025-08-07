PlayStation continua a investire sui giochi live service, sta imparando dagli errori di Concord e Marathon

La svolta votata ai giochi live service di PlayStation per il momento ha dato risultati altalenanti: se da una parte Hellidvers 2 e Gran Turismo 7 sono dei grandi successi, dall'altra Concord è stato un flop clamoroso e i numerosi progetti cancellati suggeriscono che qualcosa lungo il percorso è andato terribilmente storto.
Nonostante ciò, la compagnia continuerà a puntare e investire sui GaaS (game as a service). La conferma arriva da Lin Tao, Sony CFO, che ha ammesso che, per quanto il passaggio a questa strategia "non sia andato del tutto liscio", PlayStation intende imparare dagli sbagli e continuare a investire in questi progetti, che già rappresentano una fetta importante degli incassi dei PS Studios.
I live service rappresentano il 40% degli incassi dei giochi first party PlayStation
"L'anno scorso Concord è stato chiuso, e quest'anno Marathon è stato posticipato, quindi sono emerse alcune notizie negative," ha detto Tao (tramite un interprete) durante un Q&A.
"Ma se guardiamo agli ultimi cinque anni, cinque anni fa i giochi live service erano quasi inesistenti per PlayStation Studios. Ora abbiamo Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 e Destiny 2 di Bungie, quindi questi quattro titoli live service stanno contribuendo in modo stabile alle vendite e ai profitti."
Oggi Sony ha pubblicato i dati finanziari del primo trimestre fiscale (1 aprile - 30 giugno) che parlano di risultati molto positivi per la divisione PlayStation. In parte ciò è dovuto proprio agli incassi dei giochi live service, che rappresentano il 40% del totale dei titoli first party.
"Nel primo trimestre, la quota dei giochi live service è stata circa del 40%, mentre per l'intero anno è un po' inferiore, probabilmente tra il 20 e il 30%," ha detto. "Quindi, in termini di trasformazione, non sta andando tutto liscio, ma in una prospettiva a lungo termine, se si osservano i cambiamenti nell'arco di cinque anni, è evidente che c'è stato un cambiamento."
"Naturalmente, riconosciamo che ci sono ancora molti problemi, quindi dobbiamo imparare dagli errori e assicurarci di introdurre contenuti live service in modo più efficiente e fluido, riducendo gli sprechi."