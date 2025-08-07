PlayStation continua a investire sui giochi live service, sta imparando dagli errori di Concord e Marathon

La svolta votata ai giochi live service di PlayStation per il momento ha dato risultati altalenanti: se da una parte Hellidvers 2 e Gran Turismo 7 sono dei grandi successi, dall'altra Concord è stato un flop clamoroso e i numerosi progetti cancellati suggeriscono che qualcosa lungo il percorso è andato terribilmente storto.

Nonostante ciò, la compagnia continuerà a puntare e investire sui GaaS (game as a service). La conferma arriva da Lin Tao, Sony CFO, che ha ammesso che, per quanto il passaggio a questa strategia "non sia andato del tutto liscio", PlayStation intende imparare dagli sbagli e continuare a investire in questi progetti, che già rappresentano una fetta importante degli incassi dei PS Studios.