PlayStation cambia strategia: vuole allontarsi da un business incentrato sulle console

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/08/2025
PS5

Le vendite di PS5 continuano a registrare ottimi risultati, e Sony ha più volte ribadito che le console resteranno una componente fondamentale della strategia PlayStation. Tuttavia, in futuro potrebbero non essere più al centro del business.

La conferma è arrivata durante un Q&A pubblicato sul sito ufficiale di Sony, in seguito alla presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre fiscale (1 aprile - 30 giugno). In quell'occasione, Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President Finance & IR, ha dichiarato:

"Nel settore videoludico, ci stiamo allontanando da un modello di business incentrato sull'hardware, verso un modello basato sulla piattaforma, che espande la community e aumenta il coinvolgimento.", ha dichiarato Hayaka stando alla traduzione offerta da Genki.

Strategia multipiattaforma o maggiormente incentrata sulla creazione di contenuti?

Questa dichiarazione, unita al debutto di Helldivers 2 su Xbox e un annuncio di lavoro che suggerisce la volontà di portare le IP PlayStation su altre piattaforme. Tutti segnali che sembrano indicare una strategia simile a quella adottata da Microsoft. Tuttavia, questa ipotesi contrasta con quanto affermato a giugno dal CEO di PlayStation, Hideaki Nishino, che ha espresso apprezzamento per la svolta multipiattaforma di Xbox, pur sottolineando che Sony non intende seguirla.

La questione, però, può essere interpretata da una prospettiva più ampia. Nello stesso Q&A, Hayakawa ha spiegato che Sony sta evolvendo verso una "creation company", focalizzata sulla produzione di contenuti. I tre segmenti principali - giochi, musica e film - rappresentano oggi il 60% del fatturato totale del gruppo. In questo contesto, Sony sta investendo nello streaming musicale, nell'espansione della piattaforma anime Crunchyroll e in collaborazioni strategiche con aziende come Bandai Namco per sviluppare nuove proprietà intellettuali e contenuti crossmediali.

Questa trasformazione suggerisce che il gaming, per Sony, non è più confinato al mondo delle console, ma diventa parte di un ecosistema creativo più ampio, dove la piattaforma PlayStation può vivere e crescere anche al di fuori dell'hardware.

