PlayStation 5 vende più unità, più giochi, ha più utenti e guadagna di più: i dati di Sony

Sony ha condiviso i nuovi risultati finanziari per il trimestre terminato il 30 giugno 2025 e i risultati paiono più che positivi per la compagnia giapponese.

Viene anche indicato che PlayStation 5, la piattaforma videoludica numero uno della società, abbia ora raggiunto gli 80,3 milioni di unità spedite (non vendute, ma le due cifre sono tendenzialmente simili). Facendo un confronto con PS4 nello stesso periodo di tempo, PS5 è circa 2 milioni indietro rispetto alla precedente generazione, ma consideriamo che viene venduta a un prezzo ben più alto e che il periodo Covid ha rallentato la produzione.