PlayStation 5 vende più unità, più giochi, ha più utenti e guadagna di più: i dati di Sony

Sony ha condiviso i nuovi risultati finanziari per il trimestre terminato il 30 giugno 2025 e i risultati paiono più che positivi per la compagnia giapponese.
Viene anche indicato che PlayStation 5, la piattaforma videoludica numero uno della società, abbia ora raggiunto gli 80,3 milioni di unità spedite (non vendute, ma le due cifre sono tendenzialmente simili). Facendo un confronto con PS4 nello stesso periodo di tempo, PS5 è circa 2 milioni indietro rispetto alla precedente generazione, ma consideriamo che viene venduta a un prezzo ben più alto e che il periodo Covid ha rallentato la produzione.
I dati di vendita di PlayStation 5
Nei risultati finanziari viene spiegato che un totale di 2,5 milioni di PlayStation 5 sono state spedite nei tre mesi terminati il 30 giugno, ovvero con una crescita di 0,1 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Viene poi indicato che ci sono 123 milioni di giocatori attivi mensilmente su PlayStation Network, sempre calcolando fino al 30 giugno, ovvero 7 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Parlando invece del software, durante i tre mesi indicati PlayStation 4 e PS5 hanno venduto 65.9 milioni di videogiochi con una significativa crescita di 12,3 milioni rispetto ai 53,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.
Di questi, 6,9 milioni di unità sono giochi first party di Sony, anche in questo caso con una crescita rispetto al 2024, precisamente di +0,9 milioni. Viene inoltre indicato che il digitale è sempre più utilizzato, visto che in questo trimestre l'83% delle vendite software è composto da giochi completi venduti in formato digitale, con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
I guadagni sono inoltre cresciti dell'8% anno su anno. Segnaliamo infine i risultati di Microsoft e Xbox.