Il team del co-fondatore di Rockstar, Absurd Ventures, ha trovato un editore per il suo gioco AAA

Absurd Ventures, fondata dall'ex co-fondatore di Rockstar Games Dan Houser, ha annunciato un accordo con Smilegate (Lost Ark, CrossFireX) per la pubblicazione del primo gioco della società. Ambientato nell'universo di A Better Paradise (per ora esiste un romanzo e una audio-serie in inglese), sarà un'avventura fantascientifica open world con valori produttivi da tripla A.
Il gioco, ancora senza nome, è in fase di sviluppo e Houser ricopre il ruolo di sceneggiatore e direttore creativo. Anche Lazlow e Michael Unsworth, che hanno già lavorato con lui in passato su Grand Theft Auto, fanno parte del team creativo. Vale anche la pena notare che, sebbene Smilegate abbia effettuato un "investimento strategico nella società" lo scorso anno, sta pianificando un "investimento su larga scala" e il finanziamento dello sviluppo del nuovo titolo.
Le dichiarazioni di sviluppatore ed editore
In un comunicato stampa, Sung Joon-ho, CEO di Smilegate, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di affrontare questa nuova sfida nel mercato globale dei giochi AAA insieme a Dan Houser e Absurd. Siamo certi che la qualità narrativa dell'universo di A Better Paradise, unita alle capacità di sviluppo del team di Absurd, darà vita a un titolo eccezionale."
"Siamo un'azienda che mette al primo posto gli sviluppatori e comprendiamo appieno le esigenze degli studi di sviluppo. Attraverso la nostra partnership con Absurd, supporteremo pienamente il progetto A Better Paradise e faremo del nostro meglio per contribuire alla creazione di un nuovo titolo che sarà amato dai giocatori di tutto il mondo. Smilegate sfrutterà la sua vasta esperienza e il suo successo nei mercati globali per garantire che il progetto A Better Paradise diventi un successo amato in tutto il mondo".
Houser ha aggiunto: "Absurd Ventures è stata fondata per raccontare storie nuove e diverse e per creare quelle che spero siano esperienze originali interessanti e avvincenti. Questo nuovo gioco è un'opportunità per andare in una direzione completamente diversa e portare i giocatori in un'avventura completamente nuova. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con il fantastico team che stiamo creando qui ad Absurd Ventures e sono grato che stiamo collaborando con Smilegate, che comprende e sostiene davvero la nostra visione".
Ovviamente la speranza è che il progetto raggiunga gli obiettivi posti dal team, ma è facile pensare che un altro ex-Rockstar - Leslie Benzies - ha recentemente fallito con MindsEye, il primo passo di un enorme progetto live-service in un metaverso.