Il team del co-fondatore di Rockstar, Absurd Ventures, ha trovato un editore per il suo gioco AAA

Il gioco, ancora senza nome, è in fase di sviluppo e Houser ricopre il ruolo di sceneggiatore e direttore creativo. Anche Lazlow e Michael Unsworth, che hanno già lavorato con lui in passato su Grand Theft Auto , fanno parte del team creativo. Vale anche la pena notare che, sebbene Smilegate abbia effettuato un "investimento strategico nella società" lo scorso anno, sta pianificando un "investimento su larga scala" e il finanziamento dello sviluppo del nuovo titolo.

Absurd Ventures , fondata dall'ex co-fondatore di Rockstar Games Dan Houser, ha annunciato un accordo con Smilegate (Lost Ark, CrossFireX) per la pubblicazione del primo gioco della società. Ambientato nell' universo di A Better Paradise (per ora esiste un romanzo e una audio-serie in inglese), sarà un'avventura fantascientifica open world con valori produttivi da tripla A.

Le dichiarazioni di sviluppatore ed editore

In un comunicato stampa, Sung Joon-ho, CEO di Smilegate, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di affrontare questa nuova sfida nel mercato globale dei giochi AAA insieme a Dan Houser e Absurd. Siamo certi che la qualità narrativa dell'universo di A Better Paradise, unita alle capacità di sviluppo del team di Absurd, darà vita a un titolo eccezionale."

"Siamo un'azienda che mette al primo posto gli sviluppatori e comprendiamo appieno le esigenze degli studi di sviluppo. Attraverso la nostra partnership con Absurd, supporteremo pienamente il progetto A Better Paradise e faremo del nostro meglio per contribuire alla creazione di un nuovo titolo che sarà amato dai giocatori di tutto il mondo. Smilegate sfrutterà la sua vasta esperienza e il suo successo nei mercati globali per garantire che il progetto A Better Paradise diventi un successo amato in tutto il mondo".

I due progetti di A Better Paradise per ora attivi

Houser ha aggiunto: "Absurd Ventures è stata fondata per raccontare storie nuove e diverse e per creare quelle che spero siano esperienze originali interessanti e avvincenti. Questo nuovo gioco è un'opportunità per andare in una direzione completamente diversa e portare i giocatori in un'avventura completamente nuova. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con il fantastico team che stiamo creando qui ad Absurd Ventures e sono grato che stiamo collaborando con Smilegate, che comprende e sostiene davvero la nostra visione".

Ovviamente la speranza è che il progetto raggiunga gli obiettivi posti dal team, ma è facile pensare che un altro ex-Rockstar - Leslie Benzies - ha recentemente fallito con MindsEye, il primo passo di un enorme progetto live-service in un metaverso.