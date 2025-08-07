Donkey Kong Bananza è adorato dalla recensione di EDGE, che assegna sufficiente a tutto il resto

La nota testata EDGE ha pubblicato un nuovo numero (414, ottobre 2025) e ci permette di vedere una serie di nuove recensioni , che sono perlopiù positive anche se molti giochi ottengono giusto giusto la sufficiente.

I voti delle recensioni di EDGE

Ecco i giochi recensiti in questo numero e i voti assegnati:

Parlando di Bananza, la rivista ha scritto: "Ecco un gioco platform di punta che rifiuta di imitare Mario: un salto generazionale e una rivisitazione del genere. Forse, però, come nel caso dello spostamento del pulsante di salto, il cambiamento è troppo radicale. Infatti, nonostante tutto il tempo che passiamo ad arrampicarci sulle pareti rocciose, se dovessimo raccontare i nostri momenti preferiti di Bananza, probabilmente elencheremmo alcune delle sue sequenze più convenzionali, quelle che - osiamo dirlo? - potrebbero anche essere inserite in un gioco di Mario. Questo non significa che qui tutto sia uno spreco, anzi. Nintendo ha comunque creato qualcosa di unico e divertente, stravolgendo completamente le regole del gioco. Qualunque siano i piani per la prossima avventura di Mario, Donkey Kong ha cambiato le carte in tavola."

Vi ricordiamo invece che nel precedente numero Death Stranding 2 era sopra la sufficienza per Edge, promosso Mario Kart World e stroncati un paio di titoli.