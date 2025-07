Death Stranding 2 è sopra la sufficienza per Edge, promosso Mario Kart World e stroncati un paio di titoli

È uscito il nuovo numero della celebre rivista cartacea Edge e, come da tradizione, riportiamo qui i voti assegnati nelle varie recensioni che, in questo caso, comprendono diversi titoli interessanti come Death Stranding 2: On the Beach, Mario Kart World e The Alters.

Colpisce, vista le generale ricezione da parte della stampa, il "7" assegnato a Death Stranding 2: On the Beach, che nella scala di valore di Edge è comunque un ottimo voto ma potrebbe sembrare "basso" rispetto alla media e all'entusiasmo con cui il nuovo gioco di Hideo Kojima è stato accolto dalla critica.

Ci sono però anche altri elementi interessanti, come i fatto che Mario Kart World e The Alters abbiano ricevuto lo stesso voto, ovvero "8", a dire il vero piuttosto in linea con le altre valutazioni, mentre alcuni giochi sono stati decisamente stroncati.