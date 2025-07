Death Stranding 2: On the Beach, il secondo capitolo dell'opera di Hideo Kojima è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che coinvolge il sequel di Death Stranding, titolo targato Kojima Productions. Death Stranding 2: On the Beach viene messo in offerta con uno sconto attivo del 10% per un costo totale e finale d'acquisto di 72,52€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Quest'offerta, seppur non tagli moltissimo il prezzo del gioco, può comunque essere interessante per chi vuole acquistare un titolo uscito da così poco ad un prezzo scontato. In questo secondo capitolo rivestiremo i panni di Sam (aka Norman Reedus), protagonista anche del primo titolo.

Ulteriori dettagli su Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach è, dunque, il secondo capitolo di quella che potrebbe diventare anche una saga più longeva. In questo sequel verremo catapultati nuovamente nell'universo ideato e scritto da Hideo Kojima. In questo secondo gioco, però, la struttura del gameplay cambia: ci toccherà comunque percorrere chilometri e chilometri a piedi o a bordo di qualche veicolo modificando l'ambiente circostante ma, questa volta, le sezioni action aumenteranno e con esse le nostre possibilità di combattimento.

Neil Vana (aka Luca Marinelli)

Il tutto rivestito con una grafica da far invidia. Per scoprire qualche dettaglio in più, ti invitiamo a dare un'occhiata proprio alla nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach.