Potrete provare Drag x Drive su Nintendo Switch 2 grazie al Global Jam: date, orari e come partecipare

Cosa include il Global Jam?

Stando alla breve descrizione offerta da Nintendo, il Global Jam di Drag x Drive permetterà ai giocatori di scoprire le basi con il tutorial per poi gettarsi a capofitto in match multiplayer online. Insomma, sarà un'ottima occasione per provare con mano il gioco in attesa del debutto su Nintendo Switch 2, fissato al 14 agosto.

Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco sportivo che propone partite 3 contro 3 di basket in carrozzina, con un sistema di controllo innovativo che sfrutta la possibilità di usare i Joy-Con 2 come mouse, scorrendoli su una superficie per simulare il movimento delle ruote e i tiri a canestro. La versione completa, oltre al multiplayer, includerà anche delle modalità single player.