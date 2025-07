Che cos'è Drag x Drive per Nintendo Switch 2? Lo spiega un trailer

I comandi a rilevazione di movimento includono la possibilità di effettuare passaggi e tiri, alzare il braccio per segnalare passaggi o applaudire, o ancora intercettare la palla e cercare di rubarla dalle mani di un nostro avversario.

Drag x Drive è una esclusiva Nintendo Switch 2 completamente pensata per le funzioni Mouse dei Joy-Con

Una delle peculiarità del gioco risiede nell'uso dei controller Joy-Con 2 in modalità mouse : ognnuno controlla una ruuota, entrambi consentono di avanzare o girare, mentre per effettuare il tiro bisogna mimare il movimento con le mani sfruttando i sensori.

Realizzato da Nintendo EPD in esclusiva per il nuovo modello della console ibrida, Drag x Drive mette in scena partite di basket su carrozzina in cui si affrontano due squadre composta ognuna da tre giocatori, seguendo fondamentalmente le regole classiche della pallacanestro.

Nintendo ha pubblicato un lungo trailer panoramico che spiega che cos'è Drag x Drive , il nuovo e originale gioco sportivo per Nintendo Swtich 2 che sarà disponibile su eShop a partire dal 14 agosto.

Uno sportivo diverso dal solito

In arrivo come detto il 14 agosto, Drag x Drive parte insomma da presupposti davvero interessanti e riesce a miscelare un certo tipo di sensibilità alle esigenze dei controlli a rilevazione di movimento, trasformandosi in una sorta di simulatore dai risvolti sorprendenti.

Considerando che si tratta di una proprietà intellettuale del tutto inedita per Nintendo, sarà interessante vedere in che maniera i possessori di Switch 2 percepiranno il gioco e se si trasformerà in un successo: le possibilità ci sono.