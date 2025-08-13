1

Drag x Drive non convince: è a malapena sufficiente nei voti della stampa internazionale

Drag x Drive ha ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida da parte della stampa internazionale. Al momento la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 ha una media voti a malapena sufficiente.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/08/2025
Un giocatore di Drag x Drive
Drag x Drive
Drag x Drive
Da pochi minuti sono online le recensioni di Drag x Drive, il gioco sportivo con partite 3 contro 3 di "basket in carrozzina", il che ci dà modo di scoprire come è stata accolta la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 da parte della stampa internazionale.

Il verdetto generale è piuttosto tiepido: molte testate descrivono un titolo che, pur offrendo alcune idee interessanti e sfruttando le funzionalità da mouse dei JoyCon 2, risulta carente in contenuti, varietà e personalità.

La nuova esclusiva Nintendo Switch 2 non impressiona la critica

Poche testate hanno assegnato un voto superiore alla sufficienza, controbilanciate da molte altre che si sono fermate sul cinque o poco più. Al momento della scrittura, la media su Metacritic è di 60, mentre quella su OpenCritic si attesta a 58.

Prima di passare in rassegna i voti della stampa internazionale, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Drag x Drive.

  • Multiplayer.it - 55
  • Areajugones - 75
  • Games.CH - 74
  • Digital Trends - 70
  • TheGamer - 70
  • Stevivor - 70
  • Vooks - 70
  • ScreenHub - 70
  • NintendoLife - 70
  • Destructoid - 65
  • Shacknews - 60
  • Checkpoint Gaming - 60
  • Techradar Gaming - 60
  • IGN - 60
  • Pocket Tactics - 60
  • VGC - 60
  • Inverse - 60
  • Wccftech - 55
  • Press Start - 55
  • PCMag - 50
  • GamesRadar+ - 50
  • TheSixthAxis - 50
  • Siliconera - 50
  • Washington Post - 50
  • Gamereactor UK - 50

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Drag x Drive sarà disponibile a partire da domani, giovedì 14 agosto, in esclusiva per Nintendo Switch 2 e solo in formato digitale.

Drag x Drive non convince: è a malapena sufficiente nei voti della stampa internazionale