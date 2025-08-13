Drag x Drive non convince: è a malapena sufficiente nei voti della stampa internazionale

Da pochi minuti sono online le recensioni di Drag x Drive, il gioco sportivo con partite 3 contro 3 di "basket in carrozzina", il che ci dà modo di scoprire come è stata accolta la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 da parte della stampa internazionale.

Il verdetto generale è piuttosto tiepido: molte testate descrivono un titolo che, pur offrendo alcune idee interessanti e sfruttando le funzionalità da mouse dei JoyCon 2, risulta carente in contenuti, varietà e personalità.