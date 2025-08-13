Drag x Drive non convince: è a malapena sufficiente nei voti della stampa internazionale

Da pochi minuti sono online le recensioni di Drag x Drive, il gioco sportivo con partite 3 contro 3 di "basket in carrozzina", il che ci dà modo di scoprire come è stata accolta la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 da parte della stampa internazionale.
Il verdetto generale è piuttosto tiepido: molte testate descrivono un titolo che, pur offrendo alcune idee interessanti e sfruttando le funzionalità da mouse dei JoyCon 2, risulta carente in contenuti, varietà e personalità.
La nuova esclusiva Nintendo Switch 2 non impressiona la critica
Poche testate hanno assegnato un voto superiore alla sufficienza, controbilanciate da molte altre che si sono fermate sul cinque o poco più. Al momento della scrittura, la media su Metacritic è di 60, mentre quella su OpenCritic si attesta a 58.
Prima di passare in rassegna i voti della stampa internazionale, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Drag x Drive.
- Multiplayer.it - 55
- Areajugones - 75
- Games.CH - 74
- Digital Trends - 70
- TheGamer - 70
- Stevivor - 70
- Vooks - 70
- ScreenHub - 70
- NintendoLife - 70
- Destructoid - 65
- Shacknews - 60
- Checkpoint Gaming - 60
- Techradar Gaming - 60
- IGN - 60
- Pocket Tactics - 60
- VGC - 60
- Inverse - 60
- Wccftech - 55
- Press Start - 55
- PCMag - 50
- GamesRadar+ - 50
- TheSixthAxis - 50
- Siliconera - 50
- Washington Post - 50
- Gamereactor UK - 50
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Drag x Drive sarà disponibile a partire da domani, giovedì 14 agosto, in esclusiva per Nintendo Switch 2 e solo in formato digitale.