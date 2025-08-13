Google svela il Pixel 10 Pro Fold in un video ad una settimana dal debutto sul mercato

Se il primo teaser era stato più diretto, questa nuova clip adotta un approccio più sottile e intelligente , pur mantenendo la stessa colonna sonora strumentale. Il tema centrale è il concetto di "aprire" un telefono e questo si declina poi durante il corso del piccolo e breve filmato.

Il teaser anticipa il grande evento del 20 agosto , durante il quale Google presenterà l'intera serie: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Secondo le indiscrezioni, i tre modelli non pieghevoli manterranno i prezzi dei loro predecessori nei principali mercati, tra cui Nord America, Europa e India . Per il Pixel 10 Pro Fold, invece, i rumor indicano una possibile differenza di tempistiche: pur venendo svelato insieme agli altri, la sua disponibilità commerciale potrebbe arrivare più tardi .

Google stuzzica ancora Apple?

Stando a quanto emerge dal video e in particolar modo dalla reazione dell'utenza, pare che Google abbia scelto di continuare a "punzecchiare" Apple nella comunicazione: Google sembra voler sottolineare non solo le innovazioni hardware, ma anche il fatto di presidiare segmenti di mercato in cui il concorrente diretto non è ancora presente.

In un momento in cui i pieghevoli stanno guadagnando spazio, il Pixel 10 Pro Fold si presenta come la risposta di Mountain View alla crescente domanda di dispositivi versatili e premium. Il 20 agosto sarà quindi il momento decisivo per scoprire tutti i dettagli tecnici e le strategie commerciali della nuova gamma Pixel 10