Google svela il Pixel 10 Pro Fold in un video ad una settimana dal debutto sul mercato

Google ha pubblicato un nuovo video teaser dedicato al Pixel 10 Pro Fold, il pieghevole di punta della prossima gamma Pixel 10. Il filmato, diffuso a pochi giorni dall'evento ufficiale del 20 agosto 2025, prosegue la strategia promozionale iniziata all'inizio del mese, puntando ancora una volta a lanciare frecciate, più o meno velate, verso Apple.
Se il primo teaser era stato più diretto, questa nuova clip adotta un approccio più sottile e intelligente, pur mantenendo la stessa colonna sonora strumentale. Il tema centrale è il concetto di "aprire" un telefono e questo si declina poi durante il corso del piccolo e breve filmato.
I dettagli del video
Il video gioca inizialmente con l'idea dell'unboxing di uno smartphone per poi passare all'atto di aprire fisicamente il dispositivo, mostrando l'elemento distintivo del Pixel 10 Pro Fold, ovvero il display pieghevole. Un dettaglio che, implicitamente, evidenzia l'assenza di un modello simile nell'attuale catalogo Apple.
Il teaser anticipa il grande evento del 20 agosto, durante il quale Google presenterà l'intera serie: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Secondo le indiscrezioni, i tre modelli non pieghevoli manterranno i prezzi dei loro predecessori nei principali mercati, tra cui Nord America, Europa e India. Per il Pixel 10 Pro Fold, invece, i rumor indicano una possibile differenza di tempistiche: pur venendo svelato insieme agli altri, la sua disponibilità commerciale potrebbe arrivare più tardi.
Google stuzzica ancora Apple?
Stando a quanto emerge dal video e in particolar modo dalla reazione dell'utenza, pare che Google abbia scelto di continuare a "punzecchiare" Apple nella comunicazione: Google sembra voler sottolineare non solo le innovazioni hardware, ma anche il fatto di presidiare segmenti di mercato in cui il concorrente diretto non è ancora presente.
In un momento in cui i pieghevoli stanno guadagnando spazio, il Pixel 10 Pro Fold si presenta come la risposta di Mountain View alla crescente domanda di dispositivi versatili e premium. Il 20 agosto sarà quindi il momento decisivo per scoprire tutti i dettagli tecnici e le strategie commerciali della nuova gamma Pixel 10