La spazzatura realizzata con l'IA farà calare la fiducia degli utenti, per il producer di Blue Archive

Ormai non passa giorno senza che si parli dei problemi legati all' utilizzo delle intelligenze artificiali generative nei settori creativi, sviluppo dei videogiochi compreso. In un'intervista concessa alla testata GameMeca, il producer di Blue Archive, Yongha Kim, ha spiegato le modalità di impiego dell'IA in Nexon, affrontando allo stesso tempo le preoccupazioni legate al rischio che influisca negativamente sull'"autenticità" dell'industria creativa e generi sfiducia tra i consumatori .

Oggi sempre più studi di sviluppo pubblicano nuovi titoli che impiegano asset lavorati dall'IA, spesso suscitando critiche e generando polemiche. Proprio ieri Larian Studios ha risposto a quelle relative a Divinity, per dirne una, ma i casi sono ormai decine.

Blue Archive è disegnato a mano

Citando la violazione del copyright e la presenza di "contenuti senz'anima" tra le critiche più comuni nel settore, Kim spiega di comprendere queste preoccupazioni, osservando che i problemi attuali legati alla tecnologia dell'IA influenzano inevitabilmente il modo in cui un gioco viene percepito.

"Per prima cosa, c'è da considerare il problema dell'"AI slop" (contenuti spazzatura generati con l'IA), ovvero quando un uso sconsiderato dell'IA generativa abbassa la qualità del risultato finale", ha spiegato Kim. "Per fare un esempio con degli snack: anche se la confezione appare attraente, se la quantità di snack all'interno è stata ridotta e il sacchetto è pieno d'aria, è naturale che i consumatori reagiscano negativamente".

Inoltre, Kim ha sottolineato che i consumatori di generi più di nicchia e legati a delle sottoculture hanno aspettative più elevate in termini di "autenticità creativa". Tuttavia, secondo lui, gli attuali modelli basati sono dei "semplici simulatori", privi di intenzione o personalità proprie. "Se ci affidiamo interamente a essi per produrre risultati con un semplice "clic", credo che sorga spontanea una domanda: l'autenticità del creatore può davvero essere incorporata in un processo del genere?".

Alla domanda se l'IA potrà sostituire completamente le opere realizzate dall'uomo nel prossimo futuro, Kim ha risposto che, sebbene ciò possa accadere nel lungo periodo, allo stato attuale la risposta è no. "Il problema principale è che, al momento, l'IA non è ancora in grado di generare risultati del livello richiesto negli ambienti di sviluppo. Ritengo che anche il prossimo anno resterà probabilmente al di sotto delle aspettative. Tuttavia, è innegabile che la sua utilità come strumento stia crescendo".