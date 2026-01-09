Gli annunci del CES 2026 che ci sono piaciuti di più

Il CES 2026 è stato inevitabilmente segnato dall'intelligenza artificiale. I produttori l'hanno infilata praticamente ovunque, rendendola spesso centrale nell'esperienza delle loro nuove proposte. Nella maggior parte dei casi la sua utilità è tutta da dimostrare, ma se siete tra quelli che sognavano un frigorifero capace di leggere le etichette dei prodotti alimentari e darvi dei consigli su come usarli, o uno specchio che esamina il vostro apparato circolatorio per dirvi se siete in salute o meno, sappiate che quel futuro è ormai il presente.

Più interessante l'applicazione dell'IA nella robotica: lo showfloor della fiera era pieno di robot di ogni tipo, che mostravano chiaramente i passi in avanti compiuti negli ultimi anni dalle aziende specializzate. Si tratta anche di uno dei campi in cui l'uso dell'intelligenza artificiale appare più sensato. Non che presto avremo bisogno di cacciatori di androidi (almeno crediamo), ma è il momento di iniziare a chiedersi se per caso siano apparsi i primi sogni di pecore elettriche in qualche sperduto server scarsamente monitorato.

Battute a parte, in quel di Las Vegas c'è stato spazio anche per tantissimi dispositivi pensati per i videogiocatori, alcuni davvero sopra le righe, altri capaci di farci intravedere un pezzetto di futuro, altri ancora delle semplici evoluzioni di tecnologie già esistenti. Tutto questo per dirvi che non è stato facile selezionare i dieci prodotti elencati qui di seguito, che mirano a darvi un quadro il più completo possibile su dove si sta muovendo il mondo dell'elettronica di consumo relativo ai videogiochi e non solo.

Quindi bando alle ciance e procediamo.