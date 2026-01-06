HP al CES 2026: EliteBoard G1a è la tastiera che si trasforma in PC

HP ha presentato al CES 2026 un prodotto decisamente particolare, ovvero l' EliteBoard G1a . Si tratta di una tastiera che integra un vero e proprio PC al suo interno: per utilizzare questo prodotto non dovrete fare altro che collegarlo al monitor con un cavo USB-C. Si tratta di un prodotto basato su Copilot+, sistema operativo Windows 11 Home o Pro, e processore AMD Ryzen AI serie 300. Una soluzione pensata, in particolare, per il segmento business e in grado di offrire versatilità. Vediamo meglio i dettagli.

Le caratteristiche

Come vi abbiamo anticipato prima, questo prodotto è modulare: ciò significa che potrete sostituire RAM, SSD, batteria, altoparlanti o la tastiera superiore stessa. Inoltre, può essere configurato con un chip AMD Ryzen AI 7 350 Pro per scopi aziendali, garantendo fino a 50 TOPS di potenza di elaborazione. Per l'utilizzo quotidiano, quindi per chi abbia esigenze inferiori, il PC monterà un AMD Ryzen AI 5 330 con 32 GB di memoria eMMC. Troviamo inoltre una scheda grafica integrata AMD Radeon serie 800, 64 GB di RAM e 2 TB di memoria SSD.

Come collegare il PC EliteBoard G1a

Per utilizzare questo prodotto basterà sfruttare un cavo USB-C: il PC supporta anche due display esterni 4K collegati in serie. Ma come funziona? Partiamo dalla dissipazione: le ventole aspirano l'aria all'interno, da una presa d'aria che copre la parte inferiore del prodotto, e la espellono attraverso una fessura posteriore che si trova in prossimità della fila di tasti funzione. HP assicura che gli utenti non sentiranno mai il calore dei componenti interni sulle dita.

EliteBoard G1a

Inoltre, il PC può essere configurato con o senza batteria integrata: la versione senza batteria è chiaramente meno pesante, ma in ogni caso il peso è poco più leggero di un MacBook Air da 13". L'autonomia è di circa 3,5 ore (utilizzo attivo), ma la batteria può durare più di due giorni in modalità standby. Troviamo infine un design senza spazi tra i tasti, un tastierino numerico, retroilluminazione e un lettore di impronte digitali opzionale.