OMEN e HyperX diventano una cosa sola: ecco tutte le novità gaming di HP al CES 2026

Nel corso del CES 2026, HP ha annunciato una vera e propria rivoluzione dei suoi brand gaming, presentando la nuova line-up per l'anno appena iniziato.

Dopo aver rinnovato l'offerta consumer con i nuovi OmniBook e OmniStudio, dalla kermesse di Las Vegas HP ha ridefinito in modo deciso anche la propria strategia sul fronte del gaming. OMEN e HyperX confluiscono in un unico brand, segnando un cambio di identità che coinvolge notebook, desktop, monitor e periferiche, con un focus chiaro su prestazioni, raffreddamento e, non poteva essere altrimenti, utilizzo dell'intelligenza artificiale. Scopriamo insieme tutte le novità.

HyperX OMEN MAX 16 La rivoluzione in casa HP inzia con HyperX OMEN MAX 16, definito da HP come il "notebook gaming più potente mai realizzato dall'azienda". La piattaforma raggiunge una potenza complessiva di 300 W ed è configurabile con processori Intel Core Ultra 200 HX e AMD Ryzen AI, abbinati con GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. La fusione dei brand OMEN e HyperX prende forma con HyperX OMEN MAX 16 Il sistema di raffreddamento OMEN Tempest Cooling Pro è completamente interno e progettato per sostenere carichi prolungati. Il display è invece un OLED da 16 pollici con refresh rate fino a 240 Hz.

OMEN AI gestisce l'ottimizzazione automatica delle prestazioni, adattando il sistema in base al carico di lavoro e ai giochi in esecuzione.

HyperX OMEN OLED 34 Accanto al notebook debutta HyperX OMEN OLED 34, un monitor gaming basato su pannello QD OLED in formato 21:9. La risoluzione è WQHD, il refresh rate arriva a 360 Hz e il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms.

HyperX OMEN OLED 34 si presenta con un pannello QD OLED e refresh rate fino a 360 Hz Il monitor integra inoltre alimentazione USB-C fino a 100 W e uno switch KVM, mantenendo una copertura colore di livello professionale.

Periferiche e sperimentazione La nuova lineup HyperX include anche il controller arcade HyperX Clutch Tachi, caratterizzato da un design leverless e da switch magnetici con sensori TMR. A completare il quadro c'è un headset sperimentale sviluppato in collaborazione con Neurable, che utilizza sensori EEG e algoritmi AI per interpretare l'attività cerebrale e migliorare la concentrazione e la precisione durante il gioco.