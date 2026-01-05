0

HP OmniBook e OmniStudio al CES 2026: tra intelligenza artificiale e pannelli OLED

Il CES 2026 di HP apre con il lancio della nuove line-up OmniBook e OmniStudio, che puntano tutto su intelligenza artificiale e versatilità.

NOTIZIA di Riccardo Arioli Ruelli   —   05/01/2026
I prodotti HP al CES 2026

Il CES 2026 di HP apre con la presentazione dei nuovi prodotti consumer e porta il concetto di AI PC su tutta la gamma OmniBook e OmniStudio, introducendo nuove soluzioni laptop e desktop pensate per creator e professionisti esigenti. Anche l'azienda americana punta tutto sull'elaborazione AI locale e sull'adozione diffusa di pannelli OLED, una tendenza che sembra accompagnare tutti i lanci dell'annuale kermesse di Las Vegas.

OmniBook Ultra 14

Il modello di riferimento della nuova line-up è l'OmniBook Ultra 14, definito da HP come "il notebook consumer più sottile con le prestazioni AI più elevate della categoria".

Il nuovo OmniBook Ultra 14 viene definito da HP come il notebook più sottile della categoria
Il nuovo arrivato in casa HP è disponibile con Snapdragon X2 Elite dotato di NPU fino a 85 TOPS oppure con processori Intel Core Ultra di nuova generazione. Il display OLED arriva fino a risoluzione 3K e l'AI viene utilizzata anche per funzioni legate all'ergonomia, come la posture detection, progettata per migliorare il comfort durante l'uso prolungato.

OmniStudio X 27

Nel segmento desktop debutta OmniStudio X 27, un all in one orientato a creator e professionisti che lavorano da casa. Il pannello Neo:LED garantisce una doppia copertura colore del 100% Adobe RGB e del 100% DCI P3.
La piattaforma hardware prevede CPU Intel Core Ultra 7 e GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 (opzionale), affiancati dal supporto a Thunderbolt Share e Surface View per i flussi di lavoro ibridi tra notebook e desktop.

La nuova gamma OmniBook e le novità Chromebook

Accanto ai modelli di punta, HP aggiorna l'intera famiglia OmniBook. OmniBook X Series è rivolta a professionisti e freelance, con piattaforme Snapdragon X2 Elite, Intel Core Ultra e AMD Ryzen AI. OmniBook 7 Series si concentra sulla produttività quotidiana, con particolare attenzione a webcam, audio e collaborazione. OmniBook 5 Series punta su un equilibrio tra prestazioni, supporto AI e prezzo. Chiude OmniBook 3 Series, la più accessibile, disponibile in diversi formati e con processori AMD, Intel o Qualcomm. All'interno di questa famiglia spicca OmniBook 3 16, dotato di pannello OLED da 16" e autonomia dichiarata fino a 45 ore di riproduzione video locale.

HP OmniStudio X 27 si rivolge ai creativi e ai professionisti
HP aggiorna anche la gamma Chromebook Plus con i modelli Plus x360 14 e Plus 14, entrambi dotati di display 2K e webcam FHD. Tutti i PC consumer presentati al CES includono inoltre il nuovo Digital Passport, affiancato dai servizi Omni+ per la gestione delle credenziali e HP TV+, un hub multimediale integrato.

Prezzi e disponibilità

HP ha fornito le date di lancio e i prezzi americani di alcuni dei suoi nuovi prodotti. OmniBook Ultra 14 sarà disponibile da gennaio con un prezzo di partenza di 1.549,99 dollari. OmniBook 5 Series e OmniBook 3 Series arriveranno nel corso di febbraio, rispettivamente a partire da 849,99 e 499,99 dollari. OmniStudio X 27 sarà disponibile in primavera, con un prezzo di partenza di 1.499,99 dollari.
Per le restanti configurazioni e per la gamma OmniBook X e OmniBook 7, HP comunicherà prezzi e disponibilità solo più avanti.

