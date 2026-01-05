HP OmniBook e OmniStudio al CES 2026: tra intelligenza artificiale e pannelli OLED

Il CES 2026 di HP apre con la presentazione dei nuovi prodotti consumer e porta il concetto di AI PC su tutta la gamma OmniBook e OmniStudio , introducendo nuove soluzioni laptop e desktop pensate per creator e professionisti esigenti. Anche l'azienda americana punta tutto sull'elaborazione AI locale e sull'adozione diffusa di pannelli OLED, una tendenza che sembra accompagnare tutti i lanci dell'annuale kermesse di Las Vegas.

Il nuovo arrivato in casa HP è disponibile con Snapdragon X2 Elite dotato di NPU fino a 85 TOPS oppure con processori Intel Core Ultra di nuova generazione. Il display OLED arriva fino a risoluzione 3K e l'AI viene utilizzata anche per funzioni legate all'ergonomia, come la posture detection, progettata per migliorare il comfort durante l'uso prolungato.

Nel segmento desktop debutta OmniStudio X 27 , un all in one orientato a creator e professionisti che lavorano da casa. Il pannello Neo:LED garantisce una doppia copertura colore del 100% Adobe RGB e del 100% DCI P3. La piattaforma hardware prevede CPU Intel Core Ultra 7 e GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 (opzionale), affiancati dal supporto a Thunderbolt Share e Surface View per i flussi di lavoro ibridi tra notebook e desktop.

La nuova gamma OmniBook e le novità Chromebook

Accanto ai modelli di punta, HP aggiorna l'intera famiglia OmniBook. OmniBook X Series è rivolta a professionisti e freelance, con piattaforme Snapdragon X2 Elite, Intel Core Ultra e AMD Ryzen AI. OmniBook 7 Series si concentra sulla produttività quotidiana, con particolare attenzione a webcam, audio e collaborazione. OmniBook 5 Series punta su un equilibrio tra prestazioni, supporto AI e prezzo. Chiude OmniBook 3 Series, la più accessibile, disponibile in diversi formati e con processori AMD, Intel o Qualcomm. All'interno di questa famiglia spicca OmniBook 3 16, dotato di pannello OLED da 16" e autonomia dichiarata fino a 45 ore di riproduzione video locale.

HP OmniStudio X 27 si rivolge ai creativi e ai professionisti

HP aggiorna anche la gamma Chromebook Plus con i modelli Plus x360 14 e Plus 14, entrambi dotati di display 2K e webcam FHD. Tutti i PC consumer presentati al CES includono inoltre il nuovo Digital Passport, affiancato dai servizi Omni+ per la gestione delle credenziali e HP TV+, un hub multimediale integrato.