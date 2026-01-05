Sonic Racing: CrossWorlds svela la data di uscita del DLC di Pac-Man e un evento a tema gratis per tutti

L'espansione sarà inclusa nel Pass Stagionale, in vendita a 29,99 euro e compreso nella Digital Deluxe Edition, ma potrà essere acquistata anche separatamente. Al momento non è stato comunicato un prezzo ufficiale, ma è probabile che costi 5,99 euro, in linea con i precedenti DLC dedicati a SpongeBob e Minecraft.

Sega ha annunciato la data di uscita del prossimo DLC a pagamento di Sonic Racing: CrossWorlds , interamente dedicato a Pac-Man , ed è davvero vicina: i nuovi contenuti arriveranno mercoledì 7 gennaio su tutte le piattaforme.

Nuovi contenuti a pagamento, ma anche gratuiti

Il pacchetto introdurrà Pac-Man e il team Ghost come personaggi giocabili, il veicolo Pac-Man Mobile, il tracciato PAC‑Village & Maze, oltre a sei nuove emote e suoni aggiuntivi. Le novità non finiscono qui: dalle 01:00 italiane del 9 gennaio fino alle 00:59 del 12 gennaio si terrà il Pac-Man Festival, un evento gratuito a tema aperto anche a chi non acquisterà il DLC.

Sono in arrivo anche altri contenuti in futuro, ad esempio sono stati già confermati tre pacchetti a pagamento in arrivo entro settembre, di cui uno a tema Mega Man. Inoltr, Ken Kobayakawa, il director di Sonic Racing: CrossWorlds, ha riferito che ci sono altre "fantastiche sorprese" in serbo per il 2026, suggerendo l'arrivo di ulteriori personaggi, veicoli, piste e cross-over.