Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha chiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L'Académie Clair-Obscur

Sandfall Interactive, che conoscerete sicuramente per Clair Obscur: Expedition 33 , è al centro di una polemica legale in Francia, dopo che l'autore della graphic novel L'Académie Clair-Obscur ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dagli avvocati dello studio di sviluppo. Nella comunicazione, gli avvocati avrebbero chiesto di interrompere la vendita del fumetto e di cessare l'uso del termine e del logo "Clair Obscur", sostenendo un possibile rischio di confusione con il videogioco.

Somiglianze

L'autore del fumetto, pubblicato da Drakoo, ha spiegato su X di aver ricevuto "un'ingiunzione a cessare immediatamente qualsiasi uso del nome Clair Obscur e a interrompere la promozione e la commercializzazione del fumetto". Ha poi precisato che il progetto era stato presentato già nel 2019, molto prima dell'uscita del videogioco, e che ha un contratto con l'editore dal 2024, lì dove Expedition 33 è uscito nel 2025. Ha anche mostrato dei documenti risalenti al 2021 in cui il titolo "Académie Clair Obscur" era già ben visibile. Per la precisione, Clair Obscure: Expedition 33 è uscito il 24 aprile 2025.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo l'autore, la controversia non riguarda il tema del fumetto, una storia fantasy incentrata su di un ragazzo di umili origini che entra in una prestigiosa scuola di magia, ma piuttosto l'uso del termine e la grafica del titolo. Il dibattito ruota quindi sulla possibile confusione tra i due marchi, che secondo alcuni possono essere confusi per alcune somiglianze grafiche.

L'editore del fumetto, così come quello del videogioco, potrebbero decidere di negoziare una soluzione o modificare alcuni elementi per evitare qualsiasi rischio di confusione. Per ora, tuttavia, la vicenda resta aperta.