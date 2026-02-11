Artbook di Clair Obscur: Expedition 33 viene bloccato alla dogana perché sembra "troppo antico"

Sembra infatti che gli agenti addetti al controllo dei prodotti importati abbiano valutato sospetti alcuni oggetti all'interno del pacchetto, soprattutto l'artbook ufficiale del gioco, chiamato Expeditioner's Journal, che sarebbe risultato di aspetto fin troppo antico .

La storia è accaduta in Iraq, dove l'utente "Ahmed15252", in base a come è identificato su Reddit dove ha riportato la questione, si è ritrovato con un pacco contenente il costoso Monolith Set di Clair Obscur: Expedition 33 bloccato alla dogana.

La Commissione Tecnica indaga sul libretto

Evidentemente, il libretto compreso nell'edizione speciale dev'essere di ottima fattura, considerando il risultato ottenuto: l'Expeditioner's Journal è un volume di 48 pagine contenente illustrazioni e informazioni sul mondo del gioco, con elementi che possono ricordare oggetti archeologici reali.



In base alla testimonianza, sembra che la motivazione per il blocco imposto sia stata proprio la possibilità che l'oggetto potesse essere "potenzialmente antico".

"La dogana ha aperto il pacchetto e ha deciso che l'artbook risultava un po' troppo antico", ha spiegato Ahmed. "Sapete, ci sono disegni, simboli, cose che emanano una certa atmosfera".

Come risultato, il libretto è stato inviato addirittura alla Commissione Tecnica dell'Iraqi Museum, ha raccontato l'utente, "per confermare che si tratti in verità di un oggetto legato a un videogioco moderno e non un antico artefatto recentemente scoperto".