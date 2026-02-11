Motorola Edge 70 Fusion: design e colorazioni svelati con render e immagini promozionali

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche lo scorso mese, stavolta sono state condivise diverse immagini del Motorola Edge 70 Fusion , tra render e immagini promozionali. Grazie a questa ricca quantità di contenuti, possiamo vedere meglio il design dello smartphone, che sembra essere offerto in cinque colorazioni differenti.

Design e colori del Motorola Edge 70 Fusion

Le seguenti immagini sono state condivise dal leaker Evan Blass e ci mostrano lo smartphone in cinque colori differenti: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air e Silhouette. Il retro, secondo quanto riportato, si ispira alle texture del lino e del nylon.

Possiamo inoltre notare l'isola della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra dello smartphone, apparentemente realizzata in un materiale diverso rispetto al resto del retro, a differenza di altri modelli Motorola. Non è tutto, perché sono state condivise anche immagini promozionali.

Attraverso questi scatti possiamo notare che il foro della fotocamera è posizionato al centro, nella parte superiore, mentre il display è curvo con cornici sottili. I tasti fisici si trovano di consueto sul lato destro. Di seguito potete dare un'occhiata anche a un video promozionale, con lo smartphone mostrato da varie angolazioni.