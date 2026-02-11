Motorola Edge 70 Fusion: design e colorazioni svelati con render e immagini promozionali

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche lo scorso mese, stavolta sono state condivise diverse immagini del Motorola Edge 70 Fusion, tra render e immagini promozionali. Grazie a questa ricca quantità di contenuti, possiamo vedere meglio il design dello smartphone, che sembra essere offerto in cinque colorazioni differenti.
Design e colori del Motorola Edge 70 Fusion
Le seguenti immagini sono state condivise dal leaker Evan Blass e ci mostrano lo smartphone in cinque colori differenti: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air e Silhouette. Il retro, secondo quanto riportato, si ispira alle texture del lino e del nylon.
Possiamo inoltre notare l'isola della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra dello smartphone, apparentemente realizzata in un materiale diverso rispetto al resto del retro, a differenza di altri modelli Motorola. Non è tutto, perché sono state condivise anche immagini promozionali.
Attraverso questi scatti possiamo notare che il foro della fotocamera è posizionato al centro, nella parte superiore, mentre il display è curvo con cornici sottili. I tasti fisici si trovano di consueto sul lato destro. Di seguito potete dare un'occhiata anche a un video promozionale, con lo smartphone mostrato da varie angolazioni.
Le caratteristiche
Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e protezione Gorilla Glass 7i. Inoltre, dovrebbe montare il processore Snapdragon 7s Gen 3 e dovrebbe essere offerto nelle configurazioni da 8 GB o 12 GB di RAM, insieme a 256 GB di memoria.
Il comparto fotografico dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera principale da 50 MP, mentre la fotocamera selfie sarà da 32 MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata da 68 W. Infine, potremmo aspettarci certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.