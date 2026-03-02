HBO Max e Paramount+ potrebbero unirsi in un'unica piattaforma di streaming

Difficile dare qualcosa per certo per quanto riguarda la nuova situazione di Warner Bros., visto quanto è accaduto e sta accadendo sulla vendita della compagnia, ma nel caso in cui l'acquisizione da parte di Paramount Skydance dovesse concludersi, come sembra stia per succedere, allora probabilmente HBO Max e Paramount+ si uniranno in un'unica piattaforma di streaming.
Questo è quanto ha fatto capire in maniera piuttosto esplicita l'amministratore delegato di Paramount, David Ellison, riferendo che tra le idee principali della compagnia con l'acquisizione di Warner Bros. c'è proprio l'unione dei due servizi di streaming.
Ovviamente è ancora tutto da verificare, anche perché la colossale acquisizione deve passare necessariamente al vaglio degli enti anti-trust che dovranno anche regolamentare l'aspetto dei servizi in abbonamento, ma questa al momento è l'intenzione del gruppo.
Un peso massimo
L'unione di HBO Max e Paramount+ porterebbe a una piattaforma di dimensioni enormi, in grado di contare su una base di utenti che supererebbe la quota di 200 milioni di abbonati al livello globale.
Questo metterebbe il gruppo nelle condizioni di competere con i pesi massimi del mercato come Amazon Prime Video e Netflix, oltre a Disney, intensificando in maniera notevole la concorrenza.
D'altra parte, l'intenzione sarebbe anche quella di lasciare una certa libertà creativa e di produzione a HBO, un aspetto su cui il CEO ha voluto specificatamente soffermarsi, riferendo l'importanza di mantenere l'identità di HBO anche dopo l'eventuale fusione.
Ricordiamo che, dopo una prima fase in cui sembrava che l'acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix sembrava cosa fatta, la situazione è stata completamente sconvolta da una nuova offerta al rialzo da parte di Paramount Skydance, che ha di fatto strappato WB dalle mani di Netflix disegnando un quadro completamente nuovo.