HBO Max e Paramount+ potrebbero unirsi in un'unica piattaforma di streaming

Difficile dare qualcosa per certo per quanto riguarda la nuova situazione di Warner Bros., visto quanto è accaduto e sta accadendo sulla vendita della compagnia, ma nel caso in cui l'acquisizione da parte di Paramount Skydance dovesse concludersi, come sembra stia per succedere, allora probabilmente HBO Max e Paramount+ si uniranno in un'unica piattaforma di streaming.

Questo è quanto ha fatto capire in maniera piuttosto esplicita l'amministratore delegato di Paramount, David Ellison, riferendo che tra le idee principali della compagnia con l'acquisizione di Warner Bros. c'è proprio l'unione dei due servizi di streaming.

Ovviamente è ancora tutto da verificare, anche perché la colossale acquisizione deve passare necessariamente al vaglio degli enti anti-trust che dovranno anche regolamentare l'aspetto dei servizi in abbonamento, ma questa al momento è l'intenzione del gruppo.