Resident Evil Requiem gira meglio su RTX 40 con dei vecchi driver di Nvidia che con gli ultimi

Stando a diversi test, Resident Evil Requiem arranca con gli ultimi driver di Nvidia, mentre va alla grande con alcuni molto vecchi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/02/2026
Grace in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
C'è qualcosa di decisamente insolito, per non dire paradossale, che sta interessando le prestazioni di Resident Evil Requiem su PC. Sembra infatti che gli ultimi driver Nvidia contenessero un grave bug che colpiva specificamente la serie RTX 40 quando viene attivato il Path Tracing.

Diversi utenti, in particolare i possessori di schede top di gamma come la RTX 4080 e la RTX 4090, hanno segnalato delle performance pessime. In alcuni scenari limite, si è arrivati all'assurdo: una RTX 4090 faticava a stare al passo con una RTX 5070 Ti. Nel caso, però, Capcom non era colpevole di nulla, perché come già detto il problema risiedeva negli ultimi driver di Nvidia.

Tornare al passato

Come risolvere? Facile: effettuando un downgrade dei driver alla versione 576.88 (risalente a luglio 2025). Pensate che con il vecchio pacchetto è possibile ottenere un incremento nelle prestazioni che arriva fino al 70%.

A testimoniarlo ci sono tante testimonianze: l'utente Reddit "DiesIrae13" ha registrato un balzo del 60% passando dai driver 591.86 ai 576.88. Ancora più significativo è il test di Sebastian Castellanos, che nella zona della strada principale ha visto le prestazioni passare da 79 FPS (con i driver più recenti, i 595.59) a ben 133 FPS con la versione precedente, a parità di impostazioni (1440p, Path Tracing, DLSS Quality e Frame Generation).

Detto questo, il bug sembra essere davvero specifico: si manifesta solo attivando il Path Tracing e non influisce sulla serie RTX 50. Poiché molti test iniziali erano stati condotti utilizzando la nuova RTX 5090, o si erano concentrati sulla rasterizzazione classica (che funziona correttamente con tutti i driver), l'anomalia era passata inosservata. Insomma, se avete una scheda serie 40 e volete godervi il gioco con il massimo della fedeltà visiva, il consiglio è quello di tornare temporaneamente ai driver 576.88 in attesa di un fix ufficiale da parte di NVIDIA.

