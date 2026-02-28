Resident Evil Requiem gira meglio su RTX 40 con dei vecchi driver di Nvidia che con gli ultimi

Diversi utenti, in particolare i possessori di schede top di gamma come la RTX 4080 e la RTX 4090 , hanno segnalato delle performance pessime. In alcuni scenari limite, si è arrivati all'assurdo: una RTX 4090 faticava a stare al passo con una RTX 5070 Ti. Nel caso, però, Capcom non era colpevole di nulla, perché come già detto il problema risiedeva negli ultimi driver di Nvidia .

Tornare al passato

Come risolvere? Facile: effettuando un downgrade dei driver alla versione 576.88 (risalente a luglio 2025). Pensate che con il vecchio pacchetto è possibile ottenere un incremento nelle prestazioni che arriva fino al 70%.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A testimoniarlo ci sono tante testimonianze: l'utente Reddit "DiesIrae13" ha registrato un balzo del 60% passando dai driver 591.86 ai 576.88. Ancora più significativo è il test di Sebastian Castellanos, che nella zona della strada principale ha visto le prestazioni passare da 79 FPS (con i driver più recenti, i 595.59) a ben 133 FPS con la versione precedente, a parità di impostazioni (1440p, Path Tracing, DLSS Quality e Frame Generation).

Detto questo, il bug sembra essere davvero specifico: si manifesta solo attivando il Path Tracing e non influisce sulla serie RTX 50. Poiché molti test iniziali erano stati condotti utilizzando la nuova RTX 5090, o si erano concentrati sulla rasterizzazione classica (che funziona correttamente con tutti i driver), l'anomalia era passata inosservata. Insomma, se avete una scheda serie 40 e volete godervi il gioco con il massimo della fedeltà visiva, il consiglio è quello di tornare temporaneamente ai driver 576.88 in attesa di un fix ufficiale da parte di NVIDIA.