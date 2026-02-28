Cory Barlog potrebbe essere al lavoro sul prossimo God of War

Cory Barlog , l'autore del God of War del 2018 e attuale figura di spicco di Sony Santa Monica, potrebbe essere al lavoro sul prossimo God of War maggiore , stando a quanto accennato dall'informatore Shpeshal Nick, solitamente sul pezzo quando si tratta di voci di corridoio provenienti dal mondo di Sony.

Nuova proprietà intellettuale cancellata

Rispondendo all'utente JorRaptor su X, che ha ipotizzato Barlog al lavoro su un gioco nell'universo di God of War, data la volontà di Sony di trasformarne l'universo narrativo in uno specie di MCU, Shpeshal Nick ha semplice confermato la supposizione dell'utente, con un secco "He is".

Nel caso sarebbe una grossa novità, che indicherebbe da una parte la volontà di Sony di far focalizzare l'intero studio di Santa Monica sulla serie con protagonista Kratos e dall'altra il blocco o la cancellazione del progetto alternativo di Barlog, che si vociferava essere una proprietà intellettuale completamente nuova.

Vero che la compagnia giapponese ha espresso in più occasioni la volontà di concentrarsi sulle sue serie più famose, evitando investimenti a rischio come quello di Concord, ma sarebbe un peccato se avesse cancellato il progetto di Barlog, la cui esistenza era risaputa, visto che egli stesso aveva parlato in passato di essere al lavoro su di un gioco distante dalla serie God of War.

Chiaramente è giusto precisare che per adesso non c'è niente di confermato, visto che siamo nel regno delle indiscrezioni, oltretutto povere di dettagli. Staremo a vedere nei prossimi mesi o anni cosa annuncerà Santa Monica Studio e se sarà qualcosa di alternativo alla sua serie più importante.

Parlando del prossimo God of War, l'ipotesi più probabile è quella di un capitolo ambientato in Egitto, vista la conclusione di God of War Ragnarok.