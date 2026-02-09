L'attore di Atreus per la serie TV di God of War è stato trovato

Ricordiamo che Atreus è il figlio di Kratos, all'interno della saga norrena del dio greco. In God of War (2018) per PS4, Atreus è un bambino e deve imparare a convivere con il padre dopo la morte della madre, mentre portano le ceneri della donna sul monte più alto dei nove regni.

Chi è l'attore di Atreus nella serie TV di God of War

Secondo quanto riportato, a vestire i panni del giovane arciere norreno è Callum Vinson, che si accompagnerà a Ryan Hurst (Kratos nella serie TV, Thor nel videogioco). Accanto a loro ci saranno Max Parker nei panni di Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson come Thor, Mandy Patinkin in qualità di padre degli dei Odino, Alastair Duncan alla testa del ruolo di Mimir, Teresa Palmer nei panni di Sif e, infine, Danny Woodburn e Jeff Gulka nei panni dei fratelli Brok e Sindri.

Callum Vinson, con lo sguardo di un criminale di strada, a fianco dell'Atreus videoludico

Vinson è apparso in precedenza nella serie Amazon "Dead Ringers", ma ha recitato anche in serie di successo come "Long Bright River" e "Poker Face" su Peacock, oltre a "FBI: International" su CBS. Prossimamente apparirà nella terza stagione della serie Netflix "The Night Agent" e nel prequel di "Venerdì 13", "Crystal Lake", su Peacock nel ruolo di Jason Voorhees.

Ricordiamo infine che a inizio anno God of War Ragnarok si è aggiornato per supportare la più recente funzionalità di PS5 e PS5 Pro.