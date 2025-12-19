Il demake di God of War ci riporta nell'antica Grecia, ma a 8-bit

A rispondere ci ha pensato lo studio di sviluppo indipendente Holmade Games, che ha realizzato Bit of War , un demake in stile 8 bit che rende omaggio alla serie creata da David Jaffe con Sony Santa Monica, nonché alle console del passato.

Come sarebbe stato God of War se fosse nato sulle console a 8/16 bit ? Si tratta di una domanda che molti si saranno posti e che ha ancora più senso oggi, vista l'abbondanza di demake presenti in rete.

Kratos in grossi pixel

La fonte d'ispirazione di Holmade Games è stato il God of War per PS2, generalmente molto più amato dalla comunità retrò della reinterpretazione moderna.

Il look di Kratos nel demake è chiaramente più caricaturale rispetto all'originale. Ci troviamo dalle parti di Bonk o Alex Kidd, vista la testa enorme dell'eroe greco, ma non stona con il resto del gioco, considerando che si ispira ai platform action degli anni 80. Detto questo, le Lame del Caos ci sono e fanno male come nell'originale.

Il risultato è un platform essenziale e immediato, in cui il nostro Kratos in miniatura salta, attacca mummie e affronta creature mitologiche in scenari da gioco per NES. L'approccio è chiaramente più leggero e accessibile, ma la rilettura nostalgica è davvero efficace, in linea generale, e saprà conquistare i fan storici e gli appassionati di demake.

Da notare che Bit of War è completamente gratuito e che potete scaricarlo da itch.io.