Alla luce di questo successo, tutti gli occhi sono puntati su Santa Monica Studio e sul possibile annuncio del prossimo capitolo della saga , che potrebbe avvenire nel corso di questa estate.

Chiaramente non è possibile dedurre da questi numeri le copie vendute , viste le variazioni di prezzo che avvengono successivamente al lancio e le diverse edizioni disponibili, ma si tratta indubbiamente di incassi molto importanti.

Stando ai dati rivelati da Fleider, infatti, i due capitoli della saga hanno prodotto insieme oltre 1,4 miliardi di dollari , raggiungendo tale cifra mentre lo sviluppatore lavorava ancora per lo studio first party Sony: la sua permanenza è durata fino al giugno del 2023.

Rich Fleider, ex senior art manager presso Santa Monica Studio, ha riportato sul proprio profilo LinkedIn che God of War e God of War Ragnarok hanno totalizzato incassi notevoli , a conferma della grande popolarità della serie.

Intanto sta per tornare la trilogia originale

Mentre attendiamo di sapere quale sarà il futuro di God of War, nel corso dell'ultimo State of Play è stato annunciato il ritorno della trilogia originale in forma di remake, anche se il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e dunque non è dato sapere quando sarà disponibile.

Non è tutto: sempre allo State of Play è stato annunciato e subito pubblicato God of War: Sons of Sparta, un curioso prequel bidimensionale in stile metroidvania che narra le avventure di un giovanissimo Kratos e di suo fratello Deimos.