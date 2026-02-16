God Save Birmingham è già GOTY grazie alla possibilità di uccidere gli zombi a colpi di prosciutto

L'ultimo video del survival fantasy single player God Save Birmingham, di cui stanno iniziando i test pubblici, ha mostrato diversi elementi interessanti. In particolare è concentrato sulle armi convenzionali e non convenzionali presenti nel gioco e sui loro effetti. In linea di massima si potranno impugnare strumenti di morte standard, come falci, accette, martelli e così via. Ma saranno i più efficaci? Guardando il video, abbiamo i nostri dubbi.