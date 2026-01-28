Uomo pensa di essere Zoro e va in giro con tre coltelli, uno in bocca: la polizia lo arresta

La polizia ha fermato un uomo di 47 anni che girava con tre coltelli , uno per mano e l'ultimo in bocca . Potete vedere una ricostruzione dei fatti in un video presente poco sotto.

I dettagli dell'accaduto

Il tutto è iniziato domenica mattina, quando una chiamata di emergenza è arrivata da una donna nella città di Karatsu. La testimone ha affermato di aver visto un uomo camminare per strada con un coltello per mano. Il trasporto di lame non è illegale in Giappone, ma di norma ci si aspetta che siano riposte in foderi o contenitori.

Gli ufficiali di polizia hanno iniziato a cercare per il quartiere nel quale l'uomo è stato visto e a un certo punto l'hanno trovato. A quel punto, però, l'uomo aveva alzato la posta in gioco e attivato la tecnica a tre spade di Zoro, mettendo un coltello in bocca.

Le lame erano di 18, 17 e 13,5 centimetri. Secondo quanto riportato, erano coltelli da cucina. La polizia lo ha fermato per chiedergli cosa stesse facendo. L'uomo ha risposto: "Sto andando alla casa di un mio conoscente per prendere delle verdure".

La polizia non ha trovato la motivazione soddisfacente e ha quindi deciso di arrestarlo per sospetta violazione della legge contro le spade e le armi da fuoco del Giappone.

Se siete grandi fan di One Piece, suggeriamo di non tentare la via di quest'uomo e di accontentarvi di guardare la serie live action di Netflix. A questo riguardo, ricordiamo che questo video di One Piece Stagione 2 mostra Chopper e tutte le sue doppiatrici, anche quella italiana.