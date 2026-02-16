Una coppia si sposa, invita Sony al matrimonio e riceve dei giochi in regalo

Anche i videogiocatori e le videogiocatrici si sposano, ma alle volte lo fanno in modo unico, ad esempio provando a invitare Sony al matrimonio. È una storia vera, come racconta un video pubblicato su Instagram.
Volete sapere subito il finale? PlayStation ha regalato alla coppia una serie di videogiochi in formato digitale.
Il video del regalo di Sony per il matrimonio
Come potete vedere qui sotto, la coppia Aiden e Kirsten ha ricevuto dalla compagnia di PlayStation una busta con scritto "congratulazioni per il vostro matrimonio" e una serie di gift card per riscattare dei videogiochi su console.
In base a quanto possiamo vedere, all'interno della busta ci sono Marvel's Spider-Man 2, Horizon Call of the Mountain, un bundle di Fortnite e quello che pare essere NBA 2K26, più altri contenuti: il video termina all'improvviso quindi non è possibile capire quale sia tutto il contenuto, ma ovviamente non è quello il punto.
Non crediamo che molte persone abbiano provato a invitare Sony al proprio matrimonio, quindi la compagnia avrà colto l'occasione per farsi un po' di pubblicità positiva in modo originale. Il video è stato un successo per Kirsten, visto che ha ottenuto quasi 60.000 Mi Piace al momento della scrittura.
Diteci, voi avreste mai fatto qualcosa del genere?