Una coppia si sposa, invita Sony al matrimonio e riceve dei giochi in regalo

Anche i videogiocatori e le videogiocatrici si sposano, ma alle volte lo fanno in modo unico, ad esempio provando a invitare Sony al matrimonio . È una storia vera, come racconta un video pubblicato su Instagram.

Il video del regalo di Sony per il matrimonio

Come potete vedere qui sotto, la coppia Aiden e Kirsten ha ricevuto dalla compagnia di PlayStation una busta con scritto "congratulazioni per il vostro matrimonio" e una serie di gift card per riscattare dei videogiochi su console.

In base a quanto possiamo vedere, all'interno della busta ci sono Marvel's Spider-Man 2, Horizon Call of the Mountain, un bundle di Fortnite e quello che pare essere NBA 2K26, più altri contenuti: il video termina all'improvviso quindi non è possibile capire quale sia tutto il contenuto, ma ovviamente non è quello il punto.

Non crediamo che molte persone abbiano provato a invitare Sony al proprio matrimonio, quindi la compagnia avrà colto l'occasione per farsi un po' di pubblicità positiva in modo originale. Il video è stato un successo per Kirsten, visto che ha ottenuto quasi 60.000 Mi Piace al momento della scrittura.

Diteci, voi avreste mai fatto qualcosa del genere?