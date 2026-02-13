GTA 6 gratis? Certo, eccolo, dovete solo trasferirvi in Norvegia e avere un figlio: sì, sul serio

Ovviamente c'è una piccola clausola, ma non è nulla di che. Dovete solo trasferirvi in Norvegia e avere un figlio , rispettando tempi molto precisi.

Sappiamo bene che non vedete l'ora di mettere le mani su GTA 6 , ma quanto costerà? 80€? 100€? Tutto quello che possediamo? Non lo sappiamo, ma in realtà non è un problema perché potete avere il gioco gratis .

Come funziona la promozione di GTA 6 gratis

No, non siamo completamente matti (o perlomeno, non più di prima). La proposta arriva da Komplett, una catena di negozi di PC e videogiochi che ha condiviso il seguente post tramite Instagram.

La traduzione (su per giù) è: "Dormite assieme oggi, ottenete una copia gratis di GTA 6 da parte nostra in nove mesi". La descrizione precisa che "non si tratta affatto di uno scherzo, GTA 6 sarà pubblicato tra nove mesi e se hai un bambino il giorno del lancio, ti daremo una copia del gioco gratis".

Considerando che mancano circa nove mesi alla pubblicazione del videogioco (19 novembre), non avete molto tempo per rimanere incinta o mettere incinta qualcuno. Inoltre, dovete anche organizzare un intero trasferimento in un'altra nazione. Il tutto per risparmiare 80€.

Lo considerate un buon affare? Noi no, ma non vogliamo rischiare di metterci tra GTA 6 e i suoi fan, che sono pronti a usare droni e documenti falsi per vedere il gioco. Se decidete di farlo, mandate una cartolina, grazie.