Un uomo ha appena ucciso la sua ragazza ma la sua preoccupazione è di perdersi GTA 6

Il caso risale dunque a quasi un anno fa, ma con il processo andato in scena il 6 febbraio sono emersi nuovi particolari e il video pubblicato dal distretto di polizia di Thames Valley risalente all' arresto di Richens.

La storia folle riguarda Robert Richens , che è stato arrestato l'anno scorso dalla polizia britannica dopo aver confessato il violento omicidio della propria ragazza ed è stato condannato al carcere a vita proprio in questi giorni dalla corte di Oxford.

In un video diventato virale nelle ore scorse vediamo un uomo che ha appena ucciso la sua compagna , ha confessato ma la sua principale preoccupazione sembra essersi quella di perdersi GTA 6 dovendo andare in prigione.

Una situazione surreale

Nel video, che potete vedere qui sotto, si assiste al dialogo di Richens con la polizia, in cui si vede l'uomo decisamente scosso ma che sembra preoccuparsi soprattutto del fatto di perdersi il lancio di GTA 6 a causa dell'omicidio.



Ad incrementare il livello surreale c'è anche l'agente che chiede "di quale GTA stai parlando, Robert?", a cui l'omicida risponde "6", e il poliziotto: "Oh, ci vorranno anni per quello", cosa che risulta quasi sarcastica, non fosse per la situazione alquanto drammatica.

Ne viene fuori un quadretto veramente folle, che viene rimarcato dal riepilogo che viene fatto da uno degli agenti alla fine del video: "Dunque ho registrato: io, Robert Richens, il 30 maggio del 2025 ho riferito quanto segue", proseguendo poi con "l'ho uccisa accidentalmente, almeno l'ho ammesso, mi perderò GTA e mi prenderò l'ergastolo".

Tutto questo potrebbe dare un'idea dell'importanza ricoperta dal nuovo gioco di Rockstar Games, specialmente in presenza di scale di valore non propriamente normali, come evidentemente risulta essere quella di Richens.

D'altra parte, abbiamo visto che alcuni fan di GTA arrivano a usare droni e documenti falsi per vedere il gioco, mentre altri elaborano strane teorie sul terzo trailer.