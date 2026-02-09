Samsung Galaxy S25 in offerta su AliExpress: con questi codici spenderai ancora meno

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 23 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni, hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.

Se cerchi uno smartphone di fascia alta, il Galaxy S25 è in sconto su AliExpress a 611,46 €. Con il codice MULTI60 potrai risparmiare ulteriori 60 € (prova il codice ITPP60, se il primo non dovesse funzionare). Inoltre, è possibile usufruire del PayPal Discount (ulteriori 16 € di sconto su un acquisto minimo di 160 €). Puoi acquistare lo smartphone cliccando direttamente su questo link .

Galaxy S25 in offerta

Questo smartphone adotta un processore Snapdragon 8 Elite, in grado di offrire prestazioni sempre fluide e convincenti. Inoltre, il design premium presenta materiali come il telaio in alluminion e sono presenti anche diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per aiutarti nella quotidianità. Tuttavia, la batteria ha una capacità di 4.000 mAh, quindi potrebbe non essere l'ideale per chi è particolarmente esigente.

Galaxy S25

In ogni caso, si tratta comunque di un prodotto top di gamma e con questi sconti potrai spendere meno. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.