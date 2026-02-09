Un nuovo State of Play di PlayStation questa settimana? Spunta una data specifica

Da un po' di tempo a questa parte si parla di un possibile State of Play di PlayStation previsto per febbraio, e gli indizi ora puntano verso una data precisa prevista per questa settimana, ovvero giovedì 12 febbraio.

Tale data emerge dai report riferiti da alcuni leaker noti come NateTheHate e Jeff Grubb, entrambi concordi sul fatto che il 12 febbraio sarebbe la data prevista per la nuova presentazione in livestream da parte di Sony, ma di recente è emerso anche un altro dettaglio interessante.

In effetti, uno State of Play a febbraio è ormai una sorta di tradizione, considerando che negli ultimi anni c'è stato spesso, a volte spostato verso la fine di gennaio o l'inizio di marzo, ma con questo mese che risulta tra i più gettonati da Sony.