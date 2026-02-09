0

Un nuovo State of Play di PlayStation questa settimana? Spunta una data specifica

Vari indizi puntano a una data precisa per questa settimana in cui potrebbe tenersi il nuovo State of Play di PlayStation: vediamo cosa è emerso finora sulla presentazione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/02/2026
PS5 Pro

Da un po' di tempo a questa parte si parla di un possibile State of Play di PlayStation previsto per febbraio, e gli indizi ora puntano verso una data precisa prevista per questa settimana, ovvero giovedì 12 febbraio.

Tale data emerge dai report riferiti da alcuni leaker noti come NateTheHate e Jeff Grubb, entrambi concordi sul fatto che il 12 febbraio sarebbe la data prevista per la nuova presentazione in livestream da parte di Sony, ma di recente è emerso anche un altro dettaglio interessante.

In effetti, uno State of Play a febbraio è ormai una sorta di tradizione, considerando che negli ultimi anni c'è stato spesso, a volte spostato verso la fine di gennaio o l'inizio di marzo, ma con questo mese che risulta tra i più gettonati da Sony.

Uno strano indizio

Per quanto riguarda la data precisa, c'è un altro fatto che potrebbe essere considerato una sorta di indizio: pare che il senior product development director Mihir Sheth di Sony abbia recentemente rilanciato un post ufficiale di PlayStation che parlava di uno State of Play del 12 febbraio, solo che si trattava di quello del 2025.

Il bizzarro repost del director Sony che scatena gli interrogativi
Il bizzarro repost del director Sony che scatena gli interrogativi

Il post è stato eliminato ma può ancora essere visto nello screenshot pubblicato su Reddit. L'idea è che l'executive possa essersi sbagliato pensando che si trattasse di un post nuovo di Sony, forse a conoscenza dello State of Play che potrebbe tenersi nello stesso giorno.

Uno State of Play a febbraio 2026 è stato "confermato" da un noto leaker Uno State of Play a febbraio 2026 è stato confermato da un noto leaker

A questo punto attendiamo eventuali conferme da parte di PlayStation, che potrebbero arrivare nelle prossime ore nel caso in cui lo State of Play sia veramente previsto per questa settimana.

Per quanto riguarda i contenuti di questo, al momento è difficile fare previsioni: considerando che Horizon Hunters Gathering è stato annunciato semplicemente con un post sul blog ufficiale, restano aperte altre possibilità come una presentazione di Marathon, qualcosa su Saros o Resident Evil Requiem ma anche possibili sorprese, come il vociferato spin-off di God of War in stile metroidvania in 2,5D.

#Sony
Segnalazione Errore
