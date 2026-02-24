0

Un nuovo PSSR migliorato spunta in un brevetto di Sony: ha a che fare con un update di PS5 Pro?

Sembra che Sony abbia intenzione di evolvere la tecnologia di PSSR attraverso un interessante aggiornamento, che potrebbe tradursi in un update per PS5 Pro forse in arrivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/02/2026
PS5 Pro

Sony ha recentemente registrato il brevetto per una nuova tecnologia che, sostanzialmente, migliora le caratteristiche del PSSR, il sistema di upscale con intelligenza artificiale di PS5 Pro, facendo pensare a un possibile aggiornamento in arrivo per la console.

In base a quanto riportato da Tech4Gamers, Sony ha registrato il nuovo brevetto visibile a questo indirizzo, che riguarda un miglioramento generale della tecnologia PSSR, ovvero PlayStation Spectral Super Resolution, che dovrebbe mitigare alcuni problemi e portare a migliori prestazioni.

Come sempre, il documento va piuttosto sul tecnico, ma sembra di capire che si tratti di un algoritmo evoluto per la gestione della risoluzione dinamica, che dovrebbe migliorare la qualità grafica.

Un miglioramento atteso

PSSR è uno dei pilastri su cui è incentrato l'intero progetto di PS5 Pro: un sistema che consente di incrementare la risoluzione partendo da una nativa più bassa in modo da mantenere frame-rate più alti ma senza sacrificare la qualità grafica.

PSSR effettua un upscale della risoluzione attraverso un sistema basato su intelligenza artificiale, ma i risultato spesso non si sono dimostrati all'altezza delle aspettative, e in alcuni casi si creano anche diversi problemi e artefatti, specialmente con i giochi basati su Unreal Engine 5.

Nioh 3 su PS5 e PS5 Pro non convince del tutto Digital Foundry: bocciato il Katana Engine Nioh 3 su PS5 e PS5 Pro non convince del tutto Digital Foundry: bocciato il Katana Engine

Con l'evoluzione di FSR, l'analogo sistema sviluppato da AMD e su cui PSSR è costruito, è abbastanza prevedibile che anche il sistema sviluppato da Sony possa ricevere un aggiornamento a breve, che ne migliori le prestazioni.

Il nuovo sistema dovrebbe automatizzare diversi aspetti, facilitando anche il lavoro degli sviluppatori. Sostanzialmente, si basa su un bilanciamento tra il livello di dettaglio e le performance, cercando di trovare il giusto mezzo in ogni diverse situazione, eventualmente modificando il livello di precisione del CNN (convolutional neural network) per non sacrificare le prestazioni del sistema.

Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, con l'aggiornamento di PSSR per PS5 Pro che ricorre ormai da tempo nelle voci di corridoio ma non si è ancora concretizzato.

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un nuovo PSSR migliorato spunta in un brevetto di Sony: ha a che fare con un update di PS5 Pro?