La causa contro PlayStation da parte degli utenti va avanti in UK: chiesti oltre 2 miliardi

La causa è promossa da Alex Neill, che è riuscito a raccogliere un notevole seguito e a portare avanti la questione, su cui si era già espresso positivamente il Competition Appeal Tribunal di Londra nel 2023 .

Sony dovrà dunque affrontare un'azione collettiva che ora ha raggiunto la richiesta di 2 miliardi di sterline come risarcimento, incentrata sul presunto abuso della posizione dominante della compagnia sui prezzi del PlayStation Store , portata avanti da oltre 12 milioni di giocatori solo all'interno del Regno Unito.

Prosegue nel Regno Unito la class action di vari utenti contro PlayStation , con la causa che ora riguarda oltre 2 miliardi di euro di risarcimento e dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane a Londra.

Una situazione complessa, ma su cui l'antitrust indaga da tempo

La questione non è di facile interpretazione, anche perché l'accusa propone un misto di motivazioni non strettamente correlate, ma quella principale riguarda comunque un presunto abuso della posizione dominante di Sony che avrebbe portato a un artificioso mantenimento di prezzi alti sul PlayStation Store.

La compagnia, che trattiene il 30% di ogni transazione sullo store digitale di PS4 e PS5, sfrutterebbe questa posizione per mantenere i prezzi più alti rispetto ad altri negozi online, secondo gli accusatori.

I produttori di console hanno in effetti il controllo diretto degli store integrati nelle macchine, ma è anche vero che Sony ha progressivamente eliminato la possibilità di acquistare codici per prodotti digitali al di fuori del PlayStation Store, mentre per altre piattaforme si trovano ancora.

A questo si associa anche l'idea che le meccaniche di gioco sarebbero studiate per incentivare la spesa, anche da parte dei minori, anche solo per progredire all'interno di alcuni giochi.

Nel caso in cui i promotori della class action dovessero vincere in tribunale, potrebbero ottenere circa 162 sterline a testa (circa 185 euro), per un totale di oltre 2 miliardi di euro da pagare per Sony.

Il processo dovrebbe durare 10 settimane circa e trova terreno fertile in un periodo in cui l'antitrust sta dedicando un'attenzione particolare agli store digitali e alle meccaniche che li regolano ormai da tempo, soprattutto per quanto riguarda le alte commissioni richieste dai gestori.

Proprio l'anno scorso, il tribunale di Londra aveva condannato Apple a un risarcimento per lo stesso motivo, con la compagnia che è poi ricorsa in appello e di cui attendiamo ancora la conclusione.