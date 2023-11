Sony: la causa da $7,9 miliardi contro i prezzi del PlayStation Store continuerà

Una causa intentata l'anno scorso accusava Sony di aver usato la sua piattaforma di videogiochi per far pagare troppo i giocatori nel PlayStation Store. Il Tribunale di Londra ha ora autorizzato l'avanzamento della causa, contro le obiezioni del produttore di PS5. In caso di sconfitta, Sony potrebbe dover pagare ai giocatori nel Regno Unito fino a 7,9 miliardi di dollari.

Il Competition Appeal Tribunal si è schierato contro Sony, affermando che "non è riuscita a stabilire che la [denuncia] non ha ragionevoli motivi per presentare le richieste/nessuna reale prospettiva di successo al processo".

La causa, intentata dal difensore dei consumatori Alex Neill, proseguirà ora con una discussione tra le due parti. Precisiamo che Sony non è accusata di aver fatto qualcosa di insolito, come manipolare i prezzi in segreto. Ciò che viene contestato nella causa è esattamente ciò che fanno tutte le moderne piattaforme: applicare tariffe e bloccare la concorrenza. Lo fanno sia Microsoft, che Nintendo, Apple e tante altre compagnie che hanno una propria piattaforma chiusa. La causa sostiene che, non permettendo a terzi di vendere direttamente sul PlayStation Store, Sony limita la concorrenza e fa aumentare i prezzi per i giocatori.