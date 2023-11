Epic Games era pronta a portare PlayStation in tribunale per il cross-play di Fortnite

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha rivelato che era disposto a portare Sony in tribunale per ottenere il crossplay di Fortnite tra tutte le piattaforme. Questo è quanto ha rivelato Sweeney stesso nell'ambito della causa in corso tra Epic e Google.

L'amministratore delegato di Epic è salito sul banco degli imputati per testimoniare la posizione dell'azienda sull'apertura delle piattaforme da gioco e quanto in là lui ed Epic erano disposti a spingersi per ottenere il supporto completo del crossplay su PlayStation.

Sweeney ha fornito alcune informazioni sulla posizione di Epic in merito alla questione affermando: "Eravamo disposti a combattere in tribunale se necessario". Questa conversazione è legata a un'e-mail del 2018 che Sweeney ha inviato al responsabile dello sviluppo e delle relazioni con i partner globali di Sony Interactive Entertainment, Phil Rosenberg (all'epoca Senior Vice President, Head of Global Publisher and Developer Relations).