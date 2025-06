The Operator è il gioco gratis dell'Epic Games Store del 19 giugno: pronti a risolvere omicidi?

L'Epic Games Store ha reso ora disponibile un nuovo gioco gratuito per PC: si tratta dell'apprezzato The Operator . Potete ottenere il gioco da oggi fino al 26 giugno e una volta aggiunto alla libreria sarà vostro per sempre.

Che gioco è The Operator

The Operator ci chiede di risolvere una serie di reati da dietro una scrivania: dobbiamo indagare su omicidi, sparizioni e attacchi informatici usando il software dell'FDI per analizzare prove con tecnologie all'avanguardia. Si tratta in pratica di un gioco puzzle narrativo.

Dovremo sfruttare tutta una serie di banche dati e, con grande libertà per il giocatore che non è esageratamente guidato, dovremo cercare informazioni e definire teorie sui fatti avvenuti durante il crimine. Alla fine dovremo convalidarle e risolvere il caso. Si tratta di un titolo non troppo lungo e, come potete vedere poco sotto, adatto a qualsiasi PC.

I requisiti minimi sono:

Sistema operativo: Windows 7

CPU: Intel i5 o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

GPU: GTX 970

Spazio di archiviazione 3 GB

I requisiti consigliati invece sono:

Sistema operativo: Windows 7

CPU: Intel i5 o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

GPU: GTX 1060

Spazio di archiviazione 3 GB

Il gioco ha audio in inglese e testo in italiano.