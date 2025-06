Per Tim Sweeney di Epic Games i giochi single player devono essere connessi a un metaverso per salvarsi

"Questa è una vera sfida che l'industria si trova ad affrontare. E non c'è altra soluzione se non rendere ogni gioco autonomo molto più connesso socialmente ed economicamente all'ecosistema di un metaverso interoperabile ." La dichiarazione è stata fatta da Tim Sweeney, il patron di Epic Games nel corso di un'intervista concessa a The Game Business di Christoper Dring e riguarda lo stato dei titoli single player in un'industria dei videogiochi come quella attuale che va sempre più verso le esperienze socialmente condivise.

Come salvarsi?

Secondo Sweeney non esiste altro modo che possa salvare i giochi single player, le cui vendite sono in declino costante da anni, nonostante alcuni successi clamorosi.

Darth Vader in Fortnite

Quindi, per la sua visione, i giochi single player dovrebbero diventare sostanzialmente delle esperienze associate a metaversi come Fortnite o Roblox, altrimenti non avranno un futuro.

Il discorso di Sweeney è nato da alcune considerazioni fatte durante l'intervista riguardanti la tesi secondo cui giochi come Fortnite, Minecraft e Roblox siano i più grandi nemici dei titoli single player, perché cannibalizzano il mercato, riducendo gli spazi di manovra per tutti gli altri.

Sweeney ha ammesso che i giocatori vanno sempre di più verso le esperienze sociali: "Questo sta causando un aumento di giochi come Fortnite e Roblox, ma anche un calo dei giochi single player e dei giochi multiplayer più piccoli," ma secondo lui è inevitabile che ciò avvenga.

Il modello tracciato da Sweeney è quello che sta seguendo da anni Epic Games, che attualmente si trova a dover fronteggiare la sfida di far capire che Fortnite non è solo un gioco, ma una vera e propria piattaforma da cui fare molte esperienze differenti, tanto che "Il futuro di Epic consiste nello sviluppare un'enorme varietà di giochi straordinari di generi diversi. Tutto ciò che svilupperemo in futuro sarà centralmente ed economicamente interconnesso a questa cosa che abbiamo qui, ovvero l'app attualmente conosciuta come Fortnite."

Insomma, Epic Games non vuole fare solo Fortnite, ma tutto ciò che sta facendo e farà sarà connesso alla piattaforma Fortnite, magari anche riprendere le sue vecchie serie come quella Unreal.