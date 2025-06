Il meglio di Windows e Xbox nella nuova ROG Ally: ecco come funzionerà

Durante l'Xbox Showcase è stata annunciata la nuova console ROG Xbox Ally , che dovrebbe offrire il meglio di Xbox e Microsoft attraverso un pratico apparecchio in stile Steam Deck. La collaborazione con ROG segue la promessa fatta da Microsoft all'inizio dell'anno, ovvero di combinare il meglio di Xbox e Windows . Ebbene, durante un briefing con The Verge, il team ha spiegato meglio il funzionamento di questa fusione sul dispositivo handheld. Vediamo tutti i dettagli.

L'app Xbox in modalità a schermo intero è però un'impostazione predefinita, perché è comunque possibile lanciare la versione completa del desktop di Windows , ma in questo caso dovrete attivarla manualmente. Inoltre, sono state ridotte molte notifiche e pop-up.

In questo caso l'utente non avrà a che fare con lo sfondo del desktop o altre funzionalità tipiche di Windows , tra cui la barra delle applicazioni. "Non vengono caricati lo sfondo del desktop, la barra delle applicazioni o una serie di processi che sono stati progettati per gli scenari di produttività di Windows", ha detto Beaumont.

A spiegare meglio le funzionalità di questa nuova console sono diversi membri del team. Stando alle dichiarazioni riportate (potete trovare la fonte ufficiale a fine articolo), si parla di una nuova esperienza Xbox a tutto schermo, rigorosamente incentrata sull'app Xbox e sulla Game Bar . "Siamo stati in grado di prendere persone che hanno lavorato al sistema operativo Xbox per 20 anni o più per iniziare a reimmaginare l'aspetto del sistema operativo (Windows)", ha dichiarato Jason Beaumont, Vicepresidente dell'esperienza Utente su Xbox.

La Game Bar e i miglioramenti

Stando a quanto dichiarato, l'app funziona in modo analogo a quella presente attualmente su Windows, ma in questo caso vengono integrati anche tutti i giochi di Steam e altri negozi. Tuttavia, il team si è concentrato particolarmente sulla Game Bar. Stando alle dichiarazioni di Brianna Potvin, principal software engineering lead di Xbox, sono stati apportati diversi miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più fruibile.

La Game Bar su ROG Xbox Ally

"Abbiamo apportato molti miglioramenti alla Game Bar nel corso dell'ultimo anno, e in realtà ci siamo orientati verso questo dispositivo". Attraverso il pulsante Xbox si accede infatti alla Game Bar, che adesso diventa un hub completo di impostazioni (Wi-Fi, Bluetooth, Command Center di ASUS e Gaming Copilot di Microsoft). Inoltre, tenendo premuto il pulsante si può passare da un'applicazione all'altra in pochissimo tempo. "Non si tratta di modifiche superficiali, abbiamo apportato miglioramenti significativi", dice Potvin.

Attraverso il pulsante dedicato è possibile cambiare applicazione in pochissimi secondi

"Alcuni dei nostri primi test, con i componenti che abbiamo disattivato in Windows, ci hanno permesso di recuperare circa 2 GB di memoria per i giochi durante l'esecuzione a schermo intero". Inoltre, Microsoft sta lavorando alla propria versione del programma Steam Deck Verified, potendo quindi vedere quali giochi sono compatibili ed ottimizzati per Xbox Ally e Xbox Ally X.

Gli utenti potranno accedere alla libreria completa della console Xbox tramite Xbox Cloud Gaming o Remote Play, ma questi giochi non saranno riproducibili in modo nativo (dovrebbe esistere in questo caso una versione per PC o i titoli in questione dovrebbero far parte di Xbox Play Anywhere).