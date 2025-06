Il tutorial a pagamento Nintendo Switch 2 Welcome Tour non sta ricevendo buoni voti dalla critica

Stanno emergendo i primi voti di Nintendo Switch 2 Welcome Tour , il tutorial a pagamento della nuova console della casa di Mario, e non sono per niente positivi, vuoi per la natura del gioco, vuoi perché alla fin fine è davvero un semplice manuale interattivo , senza molto da dire in termini ludici.

L'elenco dei voti

Non che Nintendo Switch 2 Welcome Tour non sia ben confezionato, tutt'altro, ma secondo la critica non vale il prezzo che costa, come ad esempio sottolineato da Rudy Wijnberg nella sua recensione per Gameliner: "Nintendo Switch 2 Welcome Tour è essenzialmente un manuale interattivo a pagamento, con alcune tech demo e dei mini giochi che, anche se informativi, fanno sembrare il tutto un'opportunità sprecata, soprattutto per il suo prezzo di 10 euro."

Insomma, parliamo di un gioco per "chi non ha niente di meglio da giocare", che non è proprio il massimo per iniziare l'era di una nuova console.

Un giudizio simile è condiviso da Tom Marks di IGN e da molti altri redattori, per una media voto che raggiunge una sufficienza striminzita.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti ricevuti finora da Nintendo Switch 2 Welcome Tour: